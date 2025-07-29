https://1prime.ru/20250729/posol-860060956.html

Путин назначил нового посла России в Бельгии на место Александра Токовинина

Путин назначил нового посла России в Бельгии на место Александра Токовинина - 29.07.2025, ПРАЙМ

Путин назначил нового посла России в Бельгии на место Александра Токовинина

Президент России Владимир Путин освободил Александра Токовинина от обязанностей посла РФ в Бельгии, новым послом станет директор Четвертого департамента стран... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:15+0300

2025-07-29T12:15+0300

2025-07-29T12:15+0300

россия

владимир путин

посол

бельгия

указ

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Александра Токовинина от обязанностей посла РФ в Бельгии, новым послом станет директор Четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар, говорится в соответствующих указах главы российского государства. "Назначить Гончара Дениса Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия", - указано в документе. Другим указом Путин освободил от обязанностей Токовинина.

https://1prime.ru/20250728/putin-860035752.html

бельгия

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россия, владимир путин, посол, бельгия, указ