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Путин назначил нового посла России в Бельгии на место Александра Токовинина
Путин назначил нового посла России в Бельгии на место Александра Токовинина - 29.07.2025, ПРАЙМ
Путин назначил нового посла России в Бельгии на место Александра Токовинина
Президент России Владимир Путин освободил Александра Токовинина от обязанностей посла РФ в Бельгии, новым послом станет директор Четвертого департамента стран... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:15+0300
2025-07-29T12:15+0300
2025-07-29T12:15+0300
россия
владимир путин
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бельгия
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Александра Токовинина от обязанностей посла РФ в Бельгии, новым послом станет директор Четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар, говорится в соответствующих указах главы российского государства. "Назначить Гончара Дениса Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия", - указано в документе. Другим указом Путин освободил от обязанностей Токовинина.
https://1prime.ru/20250728/putin-860035752.html
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россия, владимир путин, посол, бельгия, указ
РОССИЯ, Владимир Путин, посол, БЕЛЬГИЯ, указ
Путин назначил нового посла России в Бельгии на место Александра Токовинина
Путин назначил нового посла РФ в Бельгии в лице Дениса Гончара
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Александра Токовинина от обязанностей посла РФ в Бельгии, новым послом станет директор Четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар, говорится в соответствующих указах главы российского государства.
"Назначить Гончара Дениса Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия", - указано в документе.
Другим указом Путин освободил от обязанностей Токовинина.
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