https://1prime.ru/20250729/postavki-860042258.html
Поставки кофе из Индонезии в Россию в январе-мае выросли в десять раз
Поставки кофе из Индонезии в Россию в январе-мае выросли в десять раз - 29.07.2025, ПРАЙМ
Поставки кофе из Индонезии в Россию в январе-мае выросли в десять раз
Поставки кофе из Индонезии в Россию в январе-мае текущего года подскочили почти в десять раз, достигнув рекордных значений, следует из анализа РИА Новости... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T03:15+0300
2025-07-29T03:15+0300
2025-07-29T03:15+0300
технологии
бизнес
экономика
индонезия
сша
бельгия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860042258.jpg?1753748152
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Поставки кофе из Индонезии в Россию в январе-мае текущего года подскочили почти в десять раз, достигнув рекордных значений, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Так, за первые пять месяцев текущего года индонезийские компании продали на российский рынок кофе на 33,4 миллиона долларов против 3,4 миллиона за аналогичный период прошлого года. Показатель в текущем году значительно превысил рекорд 2017 года в 27 миллионов долларов.
Главным образом Россия покупала у Индонезии робусту - на 33 миллиона долларов, а арабику - только на 423 тысячи.
В результате Россия стала девятым основным покупателем кофе у Индонезии в январе-мае. Основным импортером были США - их закупки составили 159,8 миллиона долларов. Бельгия стала второй с 126,9 миллиона долларов, а тройку лидеров замкнул Египет с 67,5 миллиона долларов.
индонезия
сша
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, индонезия, сша, бельгия
Технологии, Бизнес, Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, США, БЕЛЬГИЯ
Поставки кофе из Индонезии в Россию в январе-мае выросли в десять раз
Поставки кофе из Индонезии в Россию в январе-мае выросли почти в десять раз
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Поставки кофе из Индонезии в Россию в январе-мае текущего года подскочили почти в десять раз, достигнув рекордных значений, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Так, за первые пять месяцев текущего года индонезийские компании продали на российский рынок кофе на 33,4 миллиона долларов против 3,4 миллиона за аналогичный период прошлого года. Показатель в текущем году значительно превысил рекорд 2017 года в 27 миллионов долларов.
Главным образом Россия покупала у Индонезии робусту - на 33 миллиона долларов, а арабику - только на 423 тысячи.
В результате Россия стала девятым основным покупателем кофе у Индонезии в январе-мае. Основным импортером были США - их закупки составили 159,8 миллиона долларов. Бельгия стала второй с 126,9 миллиона долларов, а тройку лидеров замкнул Египет с 67,5 миллиона долларов.