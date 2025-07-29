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СМИ: лесные пожары в Лос-Анджелесе привели к рекордным страховым убыткам
СМИ: лесные пожары в Лос-Анджелесе привели к рекордным страховым убыткам - 29.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: лесные пожары в Лос-Анджелесе привели к рекордным страховым убыткам
Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес в январе, привели к половине всех страховых убытков за первое полугодие 2025 года, превзойдя убытки страховых компаний... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:47+0300
2025-07-29T10:47+0300
2025-07-29T10:47+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес в январе, привели к половине всех страховых убытков за первое полугодие 2025 года, превзойдя убытки страховых компаний после катастрофы в японской Фукусиме в 2011 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные компании Munich Re. "Стихийные бедствия по всему миру уже привели к страховым убыткам на сумму 80 миллиардов долларов в первой половине года, причем пожары в районе Лос-Анджелеса и вокруг него в первые недели 2025 года составили половину от общего числа", - говорится в сообщении. Агентство подчеркивает, что даже страховые убытки после бедствия в японском городе Фукусима в 2011 году после землетрясения и цунами, которое привезло к аварии на АЭС "Фукусима-1", были не такими высокими. Представитель Munich Re заявил агентству, что компания ожидает еще большие страховые убытки во второй половине 2025 года, поскольку это время обычно более богато на природные катаклизмы из-за сезона ураганов в Северной Америке. Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
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бизнес, калифорния, munich re
Экономика, Бизнес, Калифорния, Munich Re
СМИ: лесные пожары в Лос-Анджелесе привели к рекордным страховым убыткам
Bloomberg: пожары в Лос-Анджелесе привели к рекордным страховым убыткам
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес в январе, привели к половине всех страховых убытков за первое полугодие 2025 года, превзойдя убытки страховых компаний после катастрофы в японской Фукусиме в 2011 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные компании Munich Re.
"Стихийные бедствия по всему миру уже привели к страховым убыткам на сумму 80 миллиардов долларов в первой половине года, причем пожары в районе Лос-Анджелеса и вокруг него в первые недели 2025 года составили половину от общего числа", - говорится в сообщении.
Агентство подчеркивает, что даже страховые убытки после бедствия в японском городе Фукусима в 2011 году после землетрясения и цунами, которое привезло к аварии на АЭС "Фукусима-1", были не такими высокими.
Представитель Munich Re заявил агентству, что компания ожидает еще большие страховые убытки во второй половине 2025 года, поскольку это время обычно более богато на природные катаклизмы из-за сезона ураганов в Северной Америке.
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
Три человека погибли при взрыве на полигоне в Лос-Анджелесе