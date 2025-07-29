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Путин принял в Кремле главу Сбербанка Грефа

Путин принял в Кремле главу Сбербанка Грефа - 29.07.2025, ПРАЙМ

Путин принял в Кремле главу Сбербанка Грефа

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:01+0300

2025-07-29T14:01+0300

2025-07-29T14:09+0300

экономика

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сбербанк

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа. В ходе встречи российский лидер отметил, что банки при выдаче ипотечных кредитов не должны усугублять ситуацию для граждан, вводя дополнительные элементы, связанные с дополнительными тратами."Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами", - отметил глава государства.Греф в ходе беседы с президентом отметил, что Сбербанк старается создавать условия, чтобы стимулировать выдачи ипотеки, несмотря на наличие проблем в этой сфере.Глава банка также отметил, что гонка искусственного интеллекта продолжается - каждые несколько месяцев появляются новые модели ИИ. Сбер сейчас может представить свои модели, которые вполне конкурентоспособны, добавил он, и многие клиенты банка начинают ими пользоваться. Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что России в развитии технологий искусственного интеллекта удалось не отстать от конкурентов и двигаться вперед с опережением, в том числе благодаря усилиям команды Сбера.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что во вторник Путин встретится с Грефом.

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россия, финансы, владимир путин, герман греф, дмитрий песков, сбербанк