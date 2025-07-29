Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов, пишут СМИ - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250729/raskhody-860052264.html
Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов, пишут СМИ
Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов, пишут СМИ - 29.07.2025, ПРАЙМ
Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов, пишут СМИ
Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов на около 0,15% ВВП ежегодно до достижения целевого показателя в 3,5%, сообщает издание Politico... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:36+0300
2025-07-29T10:36+0300
экономика
италия
гаага
владимир путин
сергей лавров
нато
мид
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/76145/38/761453838_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_fa52c9f0001bfd0240e3093568e53668.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов на около 0,15% ВВП ежегодно до достижения целевого показателя в 3,5%, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в начале июля заявлял, что Италия будет постепенно увеличивать оборонные расходы до 5% ВВП в рамках обязательств перед НАТО, не прибегая к сокращению расходов на здравоохранение, образование и социальную политику. "Министерство обороны намерено добиваться увеличения оборонных расходов примерно на 0,15% ВВП, что составляет около 4 миллиардов евро, ежегодно, пока не будет достигнут целевой показатель в 3,5%", - говорится в публикации. При этом источники газеты признают, что предпочтение может быть отдано другим приоритетам.
https://1prime.ru/20250720/ukraina-859729203.html
италия
гаага
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76145/38/761453838_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_e3a648cfdc5cf5ec334623f516ff6b06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
италия, гаага, владимир путин, сергей лавров, нато, мид, politico
Экономика, ИТАЛИЯ, Гаага, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, МИД, Politico
10:36 29.07.2025
 
Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов, пишут СМИ

Politico: Рим намерен добиваться роста оборонных расходов на около 0,15% ВВП

© flickr.com / Floris M. OosterveldФлаг Италии
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© flickr.com / Floris M. Oosterveld
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов на около 0,15% ВВП ежегодно до достижения целевого показателя в 3,5%, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в начале июля заявлял, что Италия будет постепенно увеличивать оборонные расходы до 5% ВВП в рамках обязательств перед НАТО, не прибегая к сокращению расходов на здравоохранение, образование и социальную политику.
"Министерство обороны намерено добиваться увеличения оборонных расходов примерно на 0,15% ВВП, что составляет около 4 миллиардов евро, ежегодно, пока не будет достигнут целевой показатель в 3,5%", - говорится в публикации.
При этом источники газеты признают, что предпочтение может быть отдано другим приоритетам.
доллары США - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году
20 июля, 20:21
 
ЭкономикаИТАЛИЯГаагаВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОМИДPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала