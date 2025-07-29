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Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов, пишут СМИ
Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов, пишут СМИ - 29.07.2025, ПРАЙМ
Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов, пишут СМИ
Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов на около 0,15% ВВП ежегодно до достижения целевого показателя в 3,5%, сообщает издание Politico... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:36+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов на около 0,15% ВВП ежегодно до достижения целевого показателя в 3,5%, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в начале июля заявлял, что Италия будет постепенно увеличивать оборонные расходы до 5% ВВП в рамках обязательств перед НАТО, не прибегая к сокращению расходов на здравоохранение, образование и социальную политику. "Министерство обороны намерено добиваться увеличения оборонных расходов примерно на 0,15% ВВП, что составляет около 4 миллиардов евро, ежегодно, пока не будет достигнут целевой показатель в 3,5%", - говорится в публикации. При этом источники газеты признают, что предпочтение может быть отдано другим приоритетам.
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Экономика, ИТАЛИЯ, Гаага, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, МИД, Politico
Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов, пишут СМИ
Politico: Рим намерен добиваться роста оборонных расходов на около 0,15% ВВП
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Минобороны Италии намерено добиваться роста оборонных расходов на около 0,15% ВВП ежегодно до достижения целевого показателя в 3,5%, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в начале июля заявлял, что Италия будет постепенно увеличивать оборонные расходы до 5% ВВП в рамках обязательств перед НАТО, не прибегая к сокращению расходов на здравоохранение, образование и социальную политику.
"Министерство обороны намерено добиваться увеличения оборонных расходов примерно на 0,15% ВВП, что составляет около 4 миллиардов евро, ежегодно, пока не будет достигнут целевой показатель в 3,5%", - говорится в публикации.
При этом источники газеты признают, что предпочтение может быть отдано другим приоритетам.
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