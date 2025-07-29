https://1prime.ru/20250729/razgovor-860072074.html

СМИ рассказали о самом неловком за все время разговоре Трампа и Стармера

СМИ рассказали о самом неловком за все время разговоре Трампа и Стармера - 29.07.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о самом неловком за все время разговоре Трампа и Стармера

Разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в понедельник был самым неловким за все время, передает агентство... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:44+0300

2025-07-29T14:44+0300

2025-07-29T14:44+0300

политика

общество

великобритания

сша

дональд трамп

кир стармер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1c/855341648_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_46f9f649b79a8deed38efc2c684b0cb3.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в понедельник был самым неловким за все время, передает агентство Блумберг. В понедельник в ходе частного визита в Шотландию Трамп встретился с премьером Великобритании Киром Стармером. "Комментарии Трампа, прозвучавшие после того, как он более часа отвечал на вопросы вместе со Стармером на его гольф-курорте в Шотландии, ознаменовали его самый неловкий публичный разговор с британским премьером за все время. Оба лидера стремились подчеркнуть позитивные рабочие отношения..., но различия между ними были очевидны, когда Трамп давал советы более либеральному Стармеру по целому ряду вопросов внутренней политики перед камерами", - говорится в публикации. По данным агентства, Трамп заявил Стармеру, что тому необходимо понизить налоги, остановить преступность в Великобритании, если он хочет победить лидера Reform UK Найджела Фаража на следующих выборах.

https://1prime.ru/20250729/neftedobycha-860065913.html

великобритания

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер