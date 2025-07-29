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СМИ рассказали о самом неловком за все время разговоре Трампа и Стармера - 29.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали о самом неловком за все время разговоре Трампа и Стармера
СМИ рассказали о самом неловком за все время разговоре Трампа и Стармера - 29.07.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о самом неловком за все время разговоре Трампа и Стармера
Разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в понедельник был самым неловким за все время, передает агентство... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:44+0300
2025-07-29T14:44+0300
политика
общество
великобритания
сша
дональд трамп
кир стармер
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в понедельник был самым неловким за все время, передает агентство Блумберг. В понедельник в ходе частного визита в Шотландию Трамп встретился с премьером Великобритании Киром Стармером. "Комментарии Трампа, прозвучавшие после того, как он более часа отвечал на вопросы вместе со Стармером на его гольф-курорте в Шотландии, ознаменовали его самый неловкий публичный разговор с британским премьером за все время. Оба лидера стремились подчеркнуть позитивные рабочие отношения..., но различия между ними были очевидны, когда Трамп давал советы более либеральному Стармеру по целому ряду вопросов внутренней политики перед камерами", - говорится в публикации. По данным агентства, Трамп заявил Стармеру, что тому необходимо понизить налоги, остановить преступность в Великобритании, если он хочет победить лидера Reform UK Найджела Фаража на следующих выборах.
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общество , великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер
Политика, Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Дональд Трамп, Кир Стармер
14:44 29.07.2025
 
СМИ рассказали о самом неловком за все время разговоре Трампа и Стармера

Bloomberg: разговор Трампа и Стармера в понедельник был самым неловким

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetВстреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа
Встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в понедельник был самым неловким за все время, передает агентство Блумберг.
В понедельник в ходе частного визита в Шотландию Трамп встретился с премьером Великобритании Киром Стармером.
"Комментарии Трампа, прозвучавшие после того, как он более часа отвечал на вопросы вместе со Стармером на его гольф-курорте в Шотландии, ознаменовали его самый неловкий публичный разговор с британским премьером за все время. Оба лидера стремились подчеркнуть позитивные рабочие отношения..., но различия между ними были очевидны, когда Трамп давал советы более либеральному Стармеру по целому ряду вопросов внутренней политики перед камерами", - говорится в публикации.
По данным агентства, Трамп заявил Стармеру, что тому необходимо понизить налоги, остановить преступность в Великобритании, если он хочет победить лидера Reform UK Найджела Фаража на следующих выборах.
Добыча нефти.
Трамп призвал Британию понизить налоги на нефтедобычу в Северном море
13:50
 
ПолитикаОбществоВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАДональд ТрампКир Стармер
 
 
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