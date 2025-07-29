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Размер пособия беременным студенткам будет зависеть от региона
Размер пособия беременным студенткам будет зависеть от региона - 29.07.2025, ПРАЙМ
Размер пособия беременным студенткам будет зависеть от региона
Размер пособия беременным студенткам будет зависеть от прожиточного минимума региона, в котором расположен вуз, сообщила РИА Новости первый зампред комитета... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T03:00+0300
2025-07-29T03:00+0300
2025-07-29T03:00+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Размер пособия беременным студенткам будет зависеть от прожиточного минимума региона, в котором расположен вуз, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Президент РФ Владимир Путин 23 июля подписал закон, согласно которому пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Устанавливается, что средний размер пособия составит 90 202 рубля.
"Региональный прожиточный минимум пособия по беременности для студенток берется тот, где находится вуз, в котором учится девушка", - сказала Буцкая.
По ее словам, пособие будет выплачиваться один раз после рождения ребенка.
"В отличие от пособия по уходу за ребенком, которое могут получать как мама, так и папа, а также работающие бабушка или дедушка, пособие по беременности и родам, как мы понимаем, может получить только сама студентка, родившая ребенка", - уточнила она.
Парламентарий добавила, что никаких возрастных ограничений при получении пособия нет. По ее словам, главное, чтобы девушка являлась студенткой, обучающейся по очной форме в профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, образовательной организации дополнительного профессионального образования или научной организации.
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общество , россия, рф, владимир путин, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Госдума
Размер пособия беременным студенткам будет зависеть от региона
Депутат Буцкая: размер пособия беременным студенткам будет зависеть от региона
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Размер пособия беременным студенткам будет зависеть от прожиточного минимума региона, в котором расположен вуз, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Президент РФ Владимир Путин 23 июля подписал закон, согласно которому пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Устанавливается, что средний размер пособия составит 90 202 рубля.
"Региональный прожиточный минимум пособия по беременности для студенток берется тот, где находится вуз, в котором учится девушка", - сказала Буцкая.
По ее словам, пособие будет выплачиваться один раз после рождения ребенка.
"В отличие от пособия по уходу за ребенком, которое могут получать как мама, так и папа, а также работающие бабушка или дедушка, пособие по беременности и родам, как мы понимаем, может получить только сама студентка, родившая ребенка", - уточнила она.
Парламентарий добавила, что никаких возрастных ограничений при получении пособия нет. По ее словам, главное, чтобы девушка являлась студенткой, обучающейся по очной форме в профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, образовательной организации дополнительного профессионального образования или научной организации.