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Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО

Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО - 29.07.2025, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО

Самые дешевые полисы ОСАГО в январе-июне 2025 года были в Калининградской, Тамбовской и Брянской областях, а в Новосибирской области автогражданка была самой... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T04:46+0300

2025-07-29T04:46+0300

2025-07-29T04:46+0300

бизнес

рф

белгородская область

свердловская область

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Самые дешевые полисы ОСАГО в январе-июне 2025 года были в Калининградской, Тамбовской и Брянской областях, а в Новосибирской области автогражданка была самой дорогой, свидетельствуют данные маркетплейса "Финуслуги", с которыми ознакомилось РИА Новости. "В топ-3 субъекта РФ с самой низкой стоимостью ОСАГО вошли Калининградская, Тамбовская и Брянская области, где средняя цена за полис составила 4 186 рублей, 4 645 рублей, 4 705 рублей соответственно", - говорится в сообщении. Данные о среднем размере полиса были рассчитаны на основе покупок на маркетплейсе. Согласно исследованию "Финуслуг", еще в ряде областей цена не превысила 5 тысяч рублей: это Тульская (4 786 рублей), Рязанская (4 985 рублей) и Белгородская области (4 989 рублей). Среди топ-10 регионов с самой дешевой средней стоимостью полиса также вошли Свердловская область (5 165 рублей), Пермский край (5 272 рублей), Пензенская область (5 296 рублей), а также Саратовская область (5 307 рублей). "Самая высокая средняя стоимость полиса ОСАГО в Новосибирской области (7 757 рублей)", - говорится в сообщении. Также в топ-10 регионов с самым высоким средним показателем вошли: Челябинская область (7 370 рублей), Алтайский край (7 254 рубля), Иркутская область (7 247 рублей), Приморский край (7 088 рублей), Кемеровская область (6 944 рублей), Хабаровский край (6 907 рублей), Томская область (6 821 рубль), Омская область (6 719 рублей), а также Липецкая область (6 695 рублей). Средняя цена полиса ОСАГО в целом по России в первом полугодии 2025 года, по данным маркетплейса, составила 6 077 рублей, что на 2,8% выше среднего показателя за аналогичный период прошлого года. По итогам второго квартала 2025 года средняя стоимость полиса ОСАГО в России увеличилась на 1,1% до 5 967 рублей. При этом, сами страховщики ранее сообщили о снижении средней стоимости ОСАГО в России. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость полиса автогражданки за первое полугодие снизилась на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 7 278 рублей.

рф

белгородская область

свердловская область

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бизнес, рф, белгородская область, свердловская область