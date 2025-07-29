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Эксперты зарегистрировали мировой рекорд на озере Байкал - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты зарегистрировали мировой рекорд на озере Байкал
Эксперты зарегистрировали мировой рекорд на озере Байкал - 29.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты зарегистрировали мировой рекорд на озере Байкал
Рекорд России и мира зарегистрирован на Байкале, где одиннадцать пловцов, сменяя друг друга в эстафетном заплыве, переплыли озеро, преодолев расстояние в 620... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T08:20+0300
2025-07-29T08:20+0300
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - ПРАЙМ. Рекорд России и мира зарегистрирован на Байкале, где одиннадцать пловцов, сменяя друг друга в эстафетном заплыве, переплыли озеро, преодолев расстояние в 620 километров, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер. "Экспертная группа движения "Сильнейшая нация мира" в течение недели после окончания заплыва, проанализировав все протоколы и видеоматерилы, пришла к единогласному решению о регистрации уникального рекорда России и мира", - сказал Паллер. По его словам, одиннадцать российских пловцом, поочередно сменяя друг друга в эстафетном заплыве в течение 13 дней, переплыли Байкал вдоль западного побережья, преодолев 620 километров в ледяной воде от города Северобайкальск до Слюдянки. Паллер подчеркнул, что пловцы родом из различных городов России, в том числе Омск, Москва, Благовещенск, Владивосток, Геленджик, Иркутск, Архангельск. Общее время заплыва составило 193 часа 25 минут. Посвятили рекорд мира 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
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россия, общество , байкал, москва, благовещенск
РОССИЯ, Общество , Байкал, МОСКВА, Благовещенск
08:20 29.07.2025
 
Эксперты зарегистрировали мировой рекорд на озере Байкал

На Байкале зарегистрировали рекорд России и мира по плаванию

© РИА Новости . Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкЗакат с острова Ольхон на озере Байкал
Закат с острова Ольхон на озере Байкал - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Владимир Смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - ПРАЙМ. Рекорд России и мира зарегистрирован на Байкале, где одиннадцать пловцов, сменяя друг друга в эстафетном заплыве, переплыли озеро, преодолев расстояние в 620 километров, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.
"Экспертная группа движения "Сильнейшая нация мира" в течение недели после окончания заплыва, проанализировав все протоколы и видеоматерилы, пришла к единогласному решению о регистрации уникального рекорда России и мира", - сказал Паллер.
По его словам, одиннадцать российских пловцом, поочередно сменяя друг друга в эстафетном заплыве в течение 13 дней, переплыли Байкал вдоль западного побережья, преодолев 620 километров в ледяной воде от города Северобайкальск до Слюдянки.
Паллер подчеркнул, что пловцы родом из различных городов России, в том числе Омск, Москва, Благовещенск, Владивосток, Геленджик, Иркутск, Архангельск. Общее время заплыва составило 193 часа 25 минут. Посвятили рекорд мира 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
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