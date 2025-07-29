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Как действовать, чтобы в подъезде сделали ремонт: инструкция от юриста - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Как действовать, чтобы в подъезде сделали ремонт: инструкция от юриста
Как действовать, чтобы в подъезде сделали ремонт: инструкция от юриста - 29.07.2025, ПРАЙМ
Как действовать, чтобы в подъезде сделали ремонт: инструкция от юриста
Управляющие организации обязаны проводить текущие и сезонные осмотры подъездов и устранять все выявленные недостатки, не дожидаясь установленных сроков текущего | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T02:02+0300
2025-07-29T02:02+0300
недвижимость
общество
"яковлев и партнеры"
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Управляющие организации обязаны проводить текущие и сезонные осмотры подъездов и устранять все выявленные недостатки, не дожидаясь установленных сроков текущего ремонта. Как организовать ремонт в своем доме, агентству "Прайм" рассказал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.Как правило, текущий ремонт подъезда происходит раз 3-5 лет в зависимости от классификации и фактического износа здания."Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда от 29.09.2010, все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме", - разъясняет юрист.Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) наделяет совет дома полномочиями по принятию решений о текущем ремонте общего имущества.Если на общем собрании собственники помещений в данном доме решили провести ремонт, необходимо обратиться в управляющую компанию.Заявление надо подать в УК в двух экземплярах с приложением фото- и видеоматериалов, подтверждающих дефекты. Заявление также можно направить почтой, подать в электронном виде на сайте УК или через портал ГИС ЖКХ.В срок, не превышающий десять рабочих дней, УК должна предоставить ответ-решение, будет ли проводиться ремонт. По словам эксперта, если несмотря на соблюдение всех процедур, УК бездействует, необходимо обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).К жалобе необходимо приложить:Жалобу можно подать через сайт инспекции или лично.В случае подтверждения нарушений ГЖИ выдаст УК предписание их устранить.Кроме того, собственники вправе обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении своих прав, а также в суд.
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недвижимость, общество , "яковлев и партнеры"
Недвижимость, Общество , "Яковлев и партнеры"
02:02 29.07.2025
 
Как действовать, чтобы в подъезде сделали ремонт: инструкция от юриста

Юрист Сергеев: жильцы могут потребовать от УК сделать ремонт в подъезде

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКлючи в домовых почтовых ящиках
Ключи в домовых почтовых ящиках - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Управляющие организации обязаны проводить текущие и сезонные осмотры подъездов и устранять все выявленные недостатки, не дожидаясь установленных сроков текущего ремонта. Как организовать ремонт в своем доме, агентству "Прайм" рассказал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.
Как правило, текущий ремонт подъезда происходит раз 3-5 лет в зависимости от классификации и фактического износа здания.
"Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда от 29.09.2010, все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме", - разъясняет юрист.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) наделяет совет дома полномочиями по принятию решений о текущем ремонте общего имущества.
Если на общем собрании собственники помещений в данном доме решили провести ремонт, необходимо обратиться в управляющую компанию.
Заявление надо подать в УК в двух экземплярах с приложением фото- и видеоматериалов, подтверждающих дефекты. Заявление также можно направить почтой, подать в электронном виде на сайте УК или через портал ГИС ЖКХ.
В срок, не превышающий десять рабочих дней, УК должна предоставить ответ-решение, будет ли проводиться ремонт. По словам эксперта, если несмотря на соблюдение всех процедур, УК бездействует, необходимо обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).
К жалобе необходимо приложить:
  • копию договора с УК;
  • копию заявления в УК о необходимости ремонтных работ в подъезде с отметкой о получении или иным подтверждением отправки;
  • документ, подтверждающий отказ УК в проведении ремонтных работ;
  • копию акта осмотра подъезда;
  • предполагаемый список необходимых работ (можно в виде сметы).
Жалобу можно подать через сайт инспекции или лично.
В случае подтверждения нарушений ГЖИ выдаст УК предписание их устранить.
Кроме того, собственники вправе обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении своих прав, а также в суд.
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