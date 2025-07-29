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Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в Москве - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в Москве
Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в Москве - 29.07.2025, ПРАЙМ
Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в Москве
Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:58+0300
2025-07-29T10:58+0300
бизнес
мировая экономика
рф
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пхеньян
александр козлов
nordwind
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. Перелет осуществляет авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Время в пути составило более 8 часов. Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан в воскресенье. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск и приземлился в северокорейской столице 28 июля в 9.30 утра по местному времени. Полет был совершен на том же самолете. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации во главе с сопредседателем с российской стороны межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и всем членам экипажа вручили цветы. Подобные полеты предполагается осуществлять с частотой раз в месяц.
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бизнес, мировая экономика, рф, кндр, пхеньян, александр козлов, nordwind, аэропорт шереметьево
Бизнес, Мировая экономика, РФ, КНДР, Пхеньян, Александр Козлов, Nordwind, аэропорт Шереметьево
10:58 29.07.2025
 
Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в Москве

Первый прямой авиарейс из Пхеньяна из Москвы приземлился в "Шереметьево"

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.
Перелет осуществляет авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.
Время в пути составило более 8 часов.
Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан в воскресенье. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск и приземлился в северокорейской столице 28 июля в 9.30 утра по местному времени. Полет был совершен на том же самолете.
В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации во главе с сопредседателем с российской стороны межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и всем членам экипажа вручили цветы.
Подобные полеты предполагается осуществлять с частотой раз в месяц.
# Самолет Boeing 777-300ER - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из "Шереметьево"
27 июля, 19:50
 
БизнесМировая экономикаРФКНДРПхеньянАлександр КозловNordwindаэропорт Шереметьево
 
 
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