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Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в Москве

Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в Москве - 29.07.2025, ПРАЙМ

Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в Москве

Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T10:58+0300

2025-07-29T10:58+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. Перелет осуществляет авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Время в пути составило более 8 часов. Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан в воскресенье. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск и приземлился в северокорейской столице 28 июля в 9.30 утра по местному времени. Полет был совершен на том же самолете. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации во главе с сопредседателем с российской стороны межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и всем членам экипажа вручили цветы. Подобные полеты предполагается осуществлять с частотой раз в месяц.

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бизнес, мировая экономика, рф, кндр, пхеньян, александр козлов, nordwind, аэропорт шереметьево