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ЦБ РФ одобрил методологии присвоения акциям некредитных рейтингов

ЦБ РФ одобрил методологии присвоения акциям некредитных рейтингов - 29.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ РФ одобрил методологии присвоения акциям некредитных рейтингов

Банк России одобрил методологии присвоения обыкновенным акциям некредитных рейтингов от компаний "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) и "Национальное... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T18:34+0300

2025-07-29T18:34+0300

2025-07-29T18:34+0300

экономика

банк россии

акции

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Банк России одобрил методологии присвоения обыкновенным акциям некредитных рейтингов от компаний "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) и "Национальное рейтинговое агентство" (НРА), следует из сообщения регулятора. "Банк России одобрил методологии двух кредитных рейтинговых агентств (КРА) для присвоения обыкновенным акциям некредитных рейтингов. Это новый продукт на рынке, который представляет собой оценку справедливой стоимости компаний. Он станет дополнительным ориентиром для инвесторов при принятии ими инвестиционных решений", - говорится в сообщении. В пилот вошли ООО "Национальные кредитные рейтинги" и ООО "Национальное рейтинговое агентство", указывает ЦБ. При оценке эмитентов КРА будут учитывать, как компании соблюдают корпоративное законодательство, включая нормы защиты прав инвесторов, затем присваивать акциям "звездочки" и сопровождать рейтинги расширенной аналитикой, поясняет регулятор. Первыми эмитентами, которые попадут под рейтингование, станут компании из программы создания акционерной стоимости, в рамках которой Московская биржа с 22 июля начала расчет и публикацию индекса Мосбиржи создания стоимости. Согласно данным биржи, в расчет индекса вошли акции Мосбижи, "Эн+", "ЭсЭфАй", "Европлана", "МТС банка", "Промомеда". По итогам года Банк России проанализирует полученный опыт и, если он окажется положительным, рассмотрит возможность применять рейтинги акций в финансовом регулировании, резюмирует регулятор.

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банк россии, акции