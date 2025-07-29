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В России вступит в силу закон об отказе от массовых рассылок - 29.07.2025, ПРАЙМ
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В России вступит в силу закон об отказе от массовых рассылок
В России вступит в силу закон об отказе от массовых рассылок - 29.07.2025, ПРАЙМ
В России вступит в силу закон об отказе от массовых рассылок
С 1 августа в России вступает в силу закон, который даст гражданам право отказаться от получения массовых рассылок — через личный кабинет у оператора связи или... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T02:30+0300
2025-07-29T02:30+0300
общество
технологии
россия
госдума
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. С 1 августа в России вступает в силу закон, который даст гражданам право отказаться от получения массовых рассылок — через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "С 1 августа в России вступает в силу закон, который даст гражданам право отказаться от получения массовых рассылок — через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении. Это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян, позволит сократить количество спама: минимум в половину", - сказал он. Депутат отметил, что массовые рассылки часто становятся каналом для мошенников. По его словам, под видом рекламы могут предлагаться фальшивые компенсации, поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы. "Новый порядок поможет сделать такие схемы менее массовыми и менее эффективными. Следующий этап — запрет на массовые обзвоны без согласия абонента с сентября 2025 года. А до конца года на портале "Госуслуги" появится сервис, с помощью которого можно будет пожаловаться на нарушения. Операторы связи будут обязаны прекратить рассылку по заявлению абонента — и это будет законодательно закреплено", - рассказал парламентарий. По мнению Немкина, такие введения - это очередной шаг к формированию полноценной системы управления цифровыми согласиями. "В будущем каждый пользователь сможет самостоятельно определять, кто имеет право обращаться к нему в электронном виде, а кто — нет. Это особенно важно в условиях растущего количества киберугроз", - заключил он.
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общество , технологии, россия, госдума
Общество , Технологии, РОССИЯ, Госдума
02:30 29.07.2025
 
В России вступит в силу закон об отказе от массовых рассылок

Депутат Немкин: с 1 августа россияне смогут отказаться от массовых рассылок

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. С 1 августа в России вступает в силу закон, который даст гражданам право отказаться от получения массовых рассылок — через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"С 1 августа в России вступает в силу закон, который даст гражданам право отказаться от получения массовых рассылок — через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении. Это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян, позволит сократить количество спама: минимум в половину", - сказал он.
Депутат отметил, что массовые рассылки часто становятся каналом для мошенников. По его словам, под видом рекламы могут предлагаться фальшивые компенсации, поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы.
"Новый порядок поможет сделать такие схемы менее массовыми и менее эффективными. Следующий этап — запрет на массовые обзвоны без согласия абонента с сентября 2025 года. А до конца года на портале "Госуслуги" появится сервис, с помощью которого можно будет пожаловаться на нарушения. Операторы связи будут обязаны прекратить рассылку по заявлению абонента — и это будет законодательно закреплено", - рассказал парламентарий.
По мнению Немкина, такие введения - это очередной шаг к формированию полноценной системы управления цифровыми согласиями.
"В будущем каждый пользователь сможет самостоятельно определять, кто имеет право обращаться к нему в электронном виде, а кто — нет. Это особенно важно в условиях растущего количества киберугроз", - заключил он.
 
ОбществоТехнологииРОССИЯГосдума
 
 
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