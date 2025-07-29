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Россия потеснила Канаду по экспорту удобрений в Индонезию
Россия потеснила Канаду по экспорту удобрений в Индонезию - 29.07.2025, ПРАЙМ
Россия потеснила Канаду по экспорту удобрений в Индонезию
Россия в январе-мае текущего года стала главным поставщиком удобрений в Индонезию, потеснив прошлогоднего лидера Канаду, следует из анализа РИА Новости данных... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T05:16+0300
2025-07-29T05:16+0300
2025-07-29T05:16+0300
энергетика
экономика
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канада
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-мае текущего года стала главным поставщиком удобрений в Индонезию, потеснив прошлогоднего лидера Канаду, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Так, за первые пять месяцев текущего года российские компании продали Индонезии удобрений на 276,8 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше уровня годом ранее.
Такой рост позволил российским поставщикам обойти конкурентов из Канады, которые нарастили экспорт всего на треть - до 257,1 миллиона долларов с 188,5 миллиона годом ранее. Тройку лидеров замкнул Китай, который за год немного сократил продажи - на 6%, до 118 миллионов долларов.
В целом Индонезия в январе-мае увеличила экспорт удобрений до 984,1 миллиона долларов, что на 29% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, КАНАДА, КИТАЙ
Россия потеснила Канаду по экспорту удобрений в Индонезию
Россия в январе-мае стала главным поставщиком удобрений в Индонезию
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-мае текущего года стала главным поставщиком удобрений в Индонезию, потеснив прошлогоднего лидера Канаду, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Так, за первые пять месяцев текущего года российские компании продали Индонезии удобрений на 276,8 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше уровня годом ранее.
Такой рост позволил российским поставщикам обойти конкурентов из Канады, которые нарастили экспорт всего на треть - до 257,1 миллиона долларов с 188,5 миллиона годом ранее. Тройку лидеров замкнул Китай, который за год немного сократил продажи - на 6%, до 118 миллионов долларов.
В целом Индонезия в январе-мае увеличила экспорт удобрений до 984,1 миллиона долларов, что на 29% больше показателя за аналогичный период прошлого года.