Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия потеснила Канаду по экспорту удобрений в Индонезию - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250729/rossija-860043132.html
Россия потеснила Канаду по экспорту удобрений в Индонезию
Россия потеснила Канаду по экспорту удобрений в Индонезию - 29.07.2025, ПРАЙМ
Россия потеснила Канаду по экспорту удобрений в Индонезию
Россия в январе-мае текущего года стала главным поставщиком удобрений в Индонезию, потеснив прошлогоднего лидера Канаду, следует из анализа РИА Новости данных... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T05:16+0300
2025-07-29T05:16+0300
энергетика
экономика
россия
индонезия
канада
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860043132.jpg?1753755390
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-мае текущего года стала главным поставщиком удобрений в Индонезию, потеснив прошлогоднего лидера Канаду, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Так, за первые пять месяцев текущего года российские компании продали Индонезии удобрений на 276,8 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше уровня годом ранее. Такой рост позволил российским поставщикам обойти конкурентов из Канады, которые нарастили экспорт всего на треть - до 257,1 миллиона долларов с 188,5 миллиона годом ранее. Тройку лидеров замкнул Китай, который за год немного сократил продажи - на 6%, до 118 миллионов долларов. В целом Индонезия в январе-мае увеличила экспорт удобрений до 984,1 миллиона долларов, что на 29% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
индонезия
канада
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индонезия, канада, китай
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, КАНАДА, КИТАЙ
05:16 29.07.2025
 
Россия потеснила Канаду по экспорту удобрений в Индонезию

Россия в январе-мае стала главным поставщиком удобрений в Индонезию

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-мае текущего года стала главным поставщиком удобрений в Индонезию, потеснив прошлогоднего лидера Канаду, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Так, за первые пять месяцев текущего года российские компании продали Индонезии удобрений на 276,8 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше уровня годом ранее.
Такой рост позволил российским поставщикам обойти конкурентов из Канады, которые нарастили экспорт всего на треть - до 257,1 миллиона долларов с 188,5 миллиона годом ранее. Тройку лидеров замкнул Китай, который за год немного сократил продажи - на 6%, до 118 миллионов долларов.
В целом Индонезия в январе-мае увеличила экспорт удобрений до 984,1 миллиона долларов, что на 29% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯКАНАДАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала