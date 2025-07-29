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Россияне распробовали онлайн-страхование

Россияне распробовали онлайн-страхование - 29.07.2025, ПРАЙМ

Россияне распробовали онлайн-страхование

Россияне распробовали онлайн-страхование: более половины клиентов страховщиков готовы работать с компанией, не имеющей физического офиса - главное, чтобы у нее... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T03:46+0300

2025-07-29T03:46+0300

2025-07-29T03:46+0300

финансы

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Россияне распробовали онлайн-страхование: более половины клиентов страховщиков готовы работать с компанией, не имеющей физического офиса - главное, чтобы у нее были качественное приложение и круглосуточная поддержка, говорится в исследовании страхового брокера Mains, с результатами которого ознакомилось РИА Новости. "Более половины россиян - 58% доверяют полностью "цифровым" страховым компаниям, отмечая при этом: главное, чтобы у компании были качественное приложение и поддержка 24/7. 28,6% доверяют только компаниям, у которых есть офисы, и 13,4% заявили, что не доверяют страховщикам в принципе", - говорится в исследовании. Авторы опросили более 1200 совершеннолетних респондентов из 17 городов России и выяснили, что больше всего приверженцев онлайн-страхования проживает в Омске (62,1%), Ростове-на-Дону (61,2%) и Воронеже (59,4%). Меньше всего - в Челябинске (44,3%), Самаре (43,8%) и Казани (35,8%). В Санкт-Петербурге 56,2% опрошенных покупают страховые продукты онлайн, а в Москве - 50,8%. В целом 50,3% участников исследования сообщили, что часто покупают страховки онлайн, еще 21,5% упомянули, что пользовались онлайн-сервисами банков по оформлению страховки при получении кредита, а 8,7% заявили о необходимости создания аналога маркетплейса, на котором можно было бы выбрать страховщика и приобрести страховку по аналогии с существующими сервисами по подбору банковских продуктов. Главным достоинством онлайн-страховки, по мнению большинства участников исследования, является ее стоимость. Также они отмечали скорость оформления полиса и прозрачность процедуры. Вместе с тем почти пятая часть участников исследования - 19,5% - признались, что никогда не покупают страховку онлайн: из них 13% предпочитают оформлять полисы в офисах страховщиков и 6,5% - через страховых агентов. Они объяснили это недоверием, опасением за безопасность своих данных, а также сложностями при самостоятельном выборе продуктов.

ростов-на-дону

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финансы, бизнес, россия, ростов-на-дону, воронеж, челябинск