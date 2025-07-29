https://1prime.ru/20250729/rossiya-860075221.html
"Худшее, что может ждать Россию". Раскрыты возможности РФ в войне с Западом
"Худшее, что может ждать Россию". Раскрыты возможности РФ в войне с Западом - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Худшее, что может ждать Россию". Раскрыты возможности РФ в войне с Западом
Российская Федерация может победить западные страны без войны - и это пока волне осуществимо. Худшее, что может ждать Россию в конвенциональной войне с Западом... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T15:34+0300
2025-07-29T15:34+0300
2025-07-29T15:34+0300
политика
запад
евросоюз
нато
война
россия
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российская Федерация может победить западные страны без войны - и это пока волне осуществимо. Худшее, что может ждать Россию в конвенциональной войне с Западом - позиционный тупик, но и это не фатально. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, комментируя вопросы читателей ресурса "Военной дело".Согласно распространенному мнению, которое приводят читатели "ВД", в случае войны с Евросоюзом и НАТО Российская Федерация окажется в тупике. Ведь в конвенциональной войне она проиграет, а если дело дойдет до применения ядерного оружия, то Европа исчезнет с лица земли, а Россия потеряет от трети до половины населения.Комментируя это утверждение, Ищенко отметил, что, во-первых, Россия способна победить страны Запада, не начиная горячую войну - и это, по его мнению, "пока реально". А во-вторых, "худшее, что может ждать Россию в конвенционной войне — позиционный тупик", но это, как считает эксперт, вовсе не обязательный вариант развития событий. На то, по его словам, и существует Генеральный штаб ВС РФ, чтобы изыскивать возможности избегать такого рода ситуаций.Но, даже окажись Российская Федерация в позиционном тупике, это для нее, по мнению Ищенко, еще не фатальный сценарий."Это будет означать войну на истощение, а пока Россия таковую у Запада выигрывает. Просто всегда не хочется рисковать, втягиваясь в слишком длинный военный конфликт", - отметил эксперт.В заключение он раскрыл "примерные приоритеты" России в противостоянии с Западом. Первое: выиграть мир будущего вообще без войны. Второе: не допустить ядерной конфронтации. И третье: если конвенционная война все же началась, выйти из нее как можно быстрее и с минимумом издержек, ничего не уступив противнику.
https://1prime.ru/20250723/nato-859830673.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, евросоюз, нато, война, россия, экспертное мнение
Политика, ЗАПАД, Евросоюз, НАТО, война, РОССИЯ, экспертное мнение
"Худшее, что может ждать Россию". Раскрыты возможности РФ в войне с Западом
Ищенко: худшее, что может ждать Россию в войне с Западом - позиционный тупик
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ.
Российская Федерация может победить западные страны без войны - и это пока волне осуществимо. Худшее, что может ждать Россию в конвенциональной войне с Западом - позиционный тупик, но и это не фатально. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, комментируя вопросы читателей ресурса "Военной дело"
.
Согласно распространенному мнению, которое приводят читатели "ВД", в случае войны с Евросоюзом и НАТО Российская Федерация окажется в тупике. Ведь в конвенциональной войне она проиграет, а если дело дойдет до применения ядерного оружия, то Европа исчезнет с лица земли, а Россия потеряет от трети до половины населения.
Комментируя это утверждение, Ищенко отметил, что, во-первых, Россия способна победить страны Запада, не начиная горячую войну - и это, по его мнению, "пока реально".
А во-вторых, "худшее, что может ждать Россию в конвенционной войне — позиционный тупик", но это, как считает эксперт, вовсе не обязательный вариант развития событий. На то, по его словам, и существует Генеральный штаб ВС РФ, чтобы изыскивать возможности избегать такого рода ситуаций.
Но, даже окажись Российская Федерация в позиционном тупике, это для нее, по мнению Ищенко, еще не фатальный сценарий.
"Это будет означать войну на истощение, а пока Россия таковую у Запада выигрывает. Просто всегда не хочется рисковать, втягиваясь в слишком длинный военный конфликт", - отметил эксперт.
В заключение он раскрыл "примерные приоритеты" России в противостоянии с Западом. Первое: выиграть мир будущего вообще без войны. Второе: не допустить ядерной конфронтации. И третье: если конвенционная война все же началась, выйти из нее как можно быстрее и с минимумом издержек, ничего не уступив противнику.
"Украина вступит в НАТО". Подтвердилось, что США не меняют планов по России