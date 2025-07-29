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"Худшее, что может ждать Россию". Раскрыты возможности РФ в войне с Западом - 29.07.2025, ПРАЙМ
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"Худшее, что может ждать Россию". Раскрыты возможности РФ в войне с Западом
"Худшее, что может ждать Россию". Раскрыты возможности РФ в войне с Западом - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Худшее, что может ждать Россию". Раскрыты возможности РФ в войне с Западом
Российская Федерация может победить западные страны без войны - и это пока волне осуществимо. Худшее, что может ждать Россию в конвенциональной войне с Западом... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T15:34+0300
2025-07-29T15:34+0300
политика
запад
евросоюз
нато
война
россия
экспертное мнение
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российская Федерация может победить западные страны без войны - и это пока волне осуществимо. Худшее, что может ждать Россию в конвенциональной войне с Западом - позиционный тупик, но и это не фатально. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, комментируя вопросы читателей ресурса "Военной дело".Согласно распространенному мнению, которое приводят читатели "ВД", в случае войны с Евросоюзом и НАТО Российская Федерация окажется в тупике. Ведь в конвенциональной войне она проиграет, а если дело дойдет до применения ядерного оружия, то Европа исчезнет с лица земли, а Россия потеряет от трети до половины населения.Комментируя это утверждение, Ищенко отметил, что, во-первых, Россия способна победить страны Запада, не начиная горячую войну - и это, по его мнению, "пока реально". А во-вторых, "худшее, что может ждать Россию в конвенционной войне — позиционный тупик", но это, как считает эксперт, вовсе не обязательный вариант развития событий. На то, по его словам, и существует Генеральный штаб ВС РФ, чтобы изыскивать возможности избегать такого рода ситуаций.Но, даже окажись Российская Федерация в позиционном тупике, это для нее, по мнению Ищенко, еще не фатальный сценарий."Это будет означать войну на истощение, а пока Россия таковую у Запада выигрывает. Просто всегда не хочется рисковать, втягиваясь в слишком длинный военный конфликт", - отметил эксперт.В заключение он раскрыл "примерные приоритеты" России в противостоянии с Западом. Первое: выиграть мир будущего вообще без войны. Второе: не допустить ядерной конфронтации. И третье: если конвенционная война все же началась, выйти из нее как можно быстрее и с минимумом издержек, ничего не уступив противнику.
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запад, евросоюз, нато, война, россия, экспертное мнение
Политика, ЗАПАД, Евросоюз, НАТО, война, РОССИЯ, экспертное мнение
15:34 29.07.2025
 
"Худшее, что может ждать Россию". Раскрыты возможности РФ в войне с Западом

Ищенко: худшее, что может ждать Россию в войне с Западом - позиционный тупик

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российская Федерация может победить западные страны без войны - и это пока волне осуществимо. Худшее, что может ждать Россию в конвенциональной войне с Западом - позиционный тупик, но и это не фатально. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, комментируя вопросы читателей ресурса "Военной дело".
Согласно распространенному мнению, которое приводят читатели "ВД", в случае войны с Евросоюзом и НАТО Российская Федерация окажется в тупике. Ведь в конвенциональной войне она проиграет, а если дело дойдет до применения ядерного оружия, то Европа исчезнет с лица земли, а Россия потеряет от трети до половины населения.
Комментируя это утверждение, Ищенко отметил, что, во-первых, Россия способна победить страны Запада, не начиная горячую войну - и это, по его мнению, "пока реально".
А во-вторых, "худшее, что может ждать Россию в конвенционной войне — позиционный тупик", но это, как считает эксперт, вовсе не обязательный вариант развития событий. На то, по его словам, и существует Генеральный штаб ВС РФ, чтобы изыскивать возможности избегать такого рода ситуаций.
Но, даже окажись Российская Федерация в позиционном тупике, это для нее, по мнению Ищенко, еще не фатальный сценарий.
"Это будет означать войну на истощение, а пока Россия таковую у Запада выигрывает. Просто всегда не хочется рисковать, втягиваясь в слишком длинный военный конфликт", - отметил эксперт.
В заключение он раскрыл "примерные приоритеты" России в противостоянии с Западом. Первое: выиграть мир будущего вообще без войны. Второе: не допустить ядерной конфронтации. И третье: если конвенционная война все же началась, выйти из нее как можно быстрее и с минимумом издержек, ничего не уступив противнику.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
"Украина вступит в НАТО". Подтвердилось, что США не меняют планов по России
23 июля, 14:58
 
ПолитикаЗАПАДЕвросоюзНАТОвойнаРОССИЯэкспертное мнение
 
 
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