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В Fix Price рассказали о росте продаж товаров для сада и огорода

В Fix Price рассказали о росте продаж товаров для сада и огорода - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Fix Price рассказали о росте продаж товаров для сада и огорода

Объем реализации товаров для сада и огорода в мае-июле увеличился в среднем на 22,5% в годовом выражении, в то же время количество продаж в категории... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T07:47+0300

2025-07-29T07:47+0300

2025-07-29T07:47+0300

бизнес

экономика

fix price

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Объем реализации товаров для сада и огорода в мае-июле увеличился в среднем на 22,5% в годовом выражении, в то же время количество продаж в категории "рыболовство" выросло на 17%, рассказали РИА Новости в Fix Price. "Продажи товаров категории "Сад и огород" в период с 01.05 по 27.07.2025 года выросли на 22,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года... Продажи товаров для рыбалки... выросли на 17% год к году", - говорится в сообщении компании. Уточняется, что наиболее активно россияне приобретали товары для огорода и сада в мае, прирост продаж составил 30,6%. В июне количество покупок в категории также выросло на 17%, в июле - на 15%. "Наибольшим спросом неизменно пользуется нашатырный спирт, который применяется в качестве удобрения и для борьбы с вредителями", - добавляется в сообщении. Вместе с тем, популярностью у покупателей также пользуются декоративные элементы, в том числе садовые фигурки, светильники на солнечных батареях и подвесные кашпо, добавили в компании. При этом в июле лидером продаж стало средство для уничтожения муравьев. Также в списке востребованных товаров находятся спреи, пластины и стержни от комаров. Отмечается, что в категории товаров для рыбалки наибольшим спросом у покупателей этим летом пользуются телескопический спиннинг, набор блесен и леска плетеная.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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