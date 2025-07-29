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В Fix Price рассказали о росте продаж товаров для сада и огорода - 29.07.2025, ПРАЙМ
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В Fix Price рассказали о росте продаж товаров для сада и огорода
В Fix Price рассказали о росте продаж товаров для сада и огорода - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Fix Price рассказали о росте продаж товаров для сада и огорода
Объем реализации товаров для сада и огорода в мае-июле увеличился в среднем на 22,5% в годовом выражении, в то же время количество продаж в категории... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T07:47+0300
2025-07-29T07:47+0300
бизнес
экономика
fix price
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Объем реализации товаров для сада и огорода в мае-июле увеличился в среднем на 22,5% в годовом выражении, в то же время количество продаж в категории "рыболовство" выросло на 17%, рассказали РИА Новости в Fix Price. "Продажи товаров категории "Сад и огород" в период с 01.05 по 27.07.2025 года выросли на 22,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года... Продажи товаров для рыбалки... выросли на 17% год к году", - говорится в сообщении компании. Уточняется, что наиболее активно россияне приобретали товары для огорода и сада в мае, прирост продаж составил 30,6%. В июне количество покупок в категории также выросло на 17%, в июле - на 15%. "Наибольшим спросом неизменно пользуется нашатырный спирт, который применяется в качестве удобрения и для борьбы с вредителями", - добавляется в сообщении. Вместе с тем, популярностью у покупателей также пользуются декоративные элементы, в том числе садовые фигурки, светильники на солнечных батареях и подвесные кашпо, добавили в компании. При этом в июле лидером продаж стало средство для уничтожения муравьев. Также в списке востребованных товаров находятся спреи, пластины и стержни от комаров. Отмечается, что в категории товаров для рыбалки наибольшим спросом у покупателей этим летом пользуются телескопический спиннинг, набор блесен и леска плетеная.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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5
4.7
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40
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бизнес, fix price
Бизнес, Экономика, Fix Price
07:47 29.07.2025
 
В Fix Price рассказали о росте продаж товаров для сада и огорода

Fix Price: продажи товаров для сада и огорода в мае-июле выросли на 22,5%

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Объем реализации товаров для сада и огорода в мае-июле увеличился в среднем на 22,5% в годовом выражении, в то же время количество продаж в категории "рыболовство" выросло на 17%, рассказали РИА Новости в Fix Price.
"Продажи товаров категории "Сад и огород" в период с 01.05 по 27.07.2025 года выросли на 22,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года... Продажи товаров для рыбалки... выросли на 17% год к году", - говорится в сообщении компании.
Уточняется, что наиболее активно россияне приобретали товары для огорода и сада в мае, прирост продаж составил 30,6%. В июне количество покупок в категории также выросло на 17%, в июле - на 15%. "Наибольшим спросом неизменно пользуется нашатырный спирт, который применяется в качестве удобрения и для борьбы с вредителями", - добавляется в сообщении.
Вместе с тем, популярностью у покупателей также пользуются декоративные элементы, в том числе садовые фигурки, светильники на солнечных батареях и подвесные кашпо, добавили в компании. При этом в июле лидером продаж стало средство для уничтожения муравьев. Также в списке востребованных товаров находятся спреи, пластины и стержни от комаров.
Отмечается, что в категории товаров для рыбалки наибольшим спросом у покупателей этим летом пользуются телескопический спиннинг, набор блесен и леска плетеная.
 
ЭкономикаБизнесFix Price
 
 
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