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В России завершается проектирование инфраструктуры ВСМ Москва - Петербург - 29.07.2025, ПРАЙМ
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В России завершается проектирование инфраструктуры ВСМ Москва - Петербург
В России завершается проектирование инфраструктуры ВСМ Москва - Петербург - 29.07.2025, ПРАЙМ
В России завершается проектирование инфраструктуры ВСМ Москва - Петербург
Завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил глава... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:15+0300
2025-07-29T11:15+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
росжелдор
"синара"
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во вторник провел встречу с Сахаровым. Основным результатом работы в части ВСМ глава Росжелдора назвал успешное финансовое закрытие проекта. "Были заключены и подписаны договора практически на 1,5 триллиона рублей внебюджетного кредитного финансирования. В настоящее время завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной магистрали", - сказал Сахаров. Завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд для ВСМ должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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бизнес, россия, михаил мишустин, росжелдор, "синара"
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росжелдор, "Синара"
11:15 29.07.2025
 
В России завершается проектирование инфраструктуры ВСМ Москва - Петербург

Росжелдор: завершается проектирование инфраструктуры ВСМ Москва - Петербург

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкНовый высокоскоростной поезд «Сапсан»
Новый высокоскоростной поезд «Сапсан» - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во вторник провел встречу с Сахаровым. Основным результатом работы в части ВСМ глава Росжелдора назвал успешное финансовое закрытие проекта.
"Были заключены и подписаны договора практически на 1,5 триллиона рублей внебюджетного кредитного финансирования. В настоящее время завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной магистрали", - сказал Сахаров.
Завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд для ВСМ должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия.
Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Мишустин рассказал о сроках сертификации поезда для ВСМ Москва – Петербург
8 июля, 16:36
 
БизнесРОССИЯМихаил МишустинРосжелдор"Синара"
 
 
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