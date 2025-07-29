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Режим ЧС ввели в Рязани из-за незаконного ввоза опасных отходов

Режим ЧС ввели в Рязани из-за незаконного ввоза опасных отходов - 29.07.2025, ПРАЙМ

Режим ЧС ввели в Рязани из-за незаконного ввоза опасных отходов

Режим ЧС муниципального уровня ввели в Рязани из-за незаконного ввоза, предположительно, отходов 1-го класса опасности на полигон в Турлатове, сообщил... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:33+0300

2025-07-29T14:33+0300

2025-07-29T14:33+0300

происшествия

общество

россия

рязань

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ТУЛА, 29 июл - ПРАЙМ. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Рязани из-за незаконного ввоза, предположительно, отходов 1-го класса опасности на полигон в Турлатове, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале. "Вводим режим ЧС муниципального уровня в городе Рязани из-за полигона в Турлатове… Снова поступила информация о том, что незаконная деятельность на этом полигоне продолжается. Зафиксирован завоз новых отходов, в том числе предположительно 1-го класса опасности", - говорится в сообщении. По словам Малкова, завоз отходов продолжается, присутствует сильный неприятный запах. Прокуратура провела выездную проверку, в ходе которой факт незаконной деятельности подтвердился. Ведомство направило в адрес главы администрации Рязани соответствующее уведомление.

https://1prime.ru/20250729/rzhd-860065176.html

рязань

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общество , россия, рязань