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Режим ЧС ввели в Рязани из-за незаконного ввоза опасных отходов - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Режим ЧС ввели в Рязани из-за незаконного ввоза опасных отходов
Режим ЧС ввели в Рязани из-за незаконного ввоза опасных отходов - 29.07.2025, ПРАЙМ
Режим ЧС ввели в Рязани из-за незаконного ввоза опасных отходов
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Рязани из-за незаконного ввоза, предположительно, отходов 1-го класса опасности на полигон в Турлатове, сообщил... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:33+0300
2025-07-29T14:33+0300
происшествия
общество
россия
рязань
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ТУЛА, 29 июл - ПРАЙМ. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Рязани из-за незаконного ввоза, предположительно, отходов 1-го класса опасности на полигон в Турлатове, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале. "Вводим режим ЧС муниципального уровня в городе Рязани из-за полигона в Турлатове… Снова поступила информация о том, что незаконная деятельность на этом полигоне продолжается. Зафиксирован завоз новых отходов, в том числе предположительно 1-го класса опасности", - говорится в сообщении. По словам Малкова, завоз отходов продолжается, присутствует сильный неприятный запах. Прокуратура провела выездную проверку, в ходе которой факт незаконной деятельности подтвердился. Ведомство направило в адрес главы администрации Рязани соответствующее уведомление.
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общество , россия, рязань
Происшествия, Общество , РОССИЯ, Рязань
14:33 29.07.2025
 
Режим ЧС ввели в Рязани из-за незаконного ввоза опасных отходов

В Рязани ввели режим ЧС муниципального уровня из-за незаконного ввоза отходов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкРязань
Рязань - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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ТУЛА, 29 июл - ПРАЙМ. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Рязани из-за незаконного ввоза, предположительно, отходов 1-го класса опасности на полигон в Турлатове, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
"Вводим режим ЧС муниципального уровня в городе Рязани из-за полигона в Турлатове… Снова поступила информация о том, что незаконная деятельность на этом полигоне продолжается. Зафиксирован завоз новых отходов, в том числе предположительно 1-го класса опасности", - говорится в сообщении.
По словам Малкова, завоз отходов продолжается, присутствует сильный неприятный запах. Прокуратура провела выездную проверку, в ходе которой факт незаконной деятельности подтвердился. Ведомство направило в адрес главы администрации Рязани соответствующее уведомление.
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