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РЖД восстановили движение поездов в Ростовской области после ЧП с БПЛА

РЖД восстановили движение поездов в Ростовской области после ЧП с БПЛА - 29.07.2025, ПРАЙМ

РЖД восстановили движение поездов в Ростовской области после ЧП с БПЛА

РЖД восстановили в штатном режиме движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, сообщила компания. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T13:20+0300

2025-07-29T13:20+0300

2025-07-29T13:20+0300

ржд

ростовская область

россия

движение поездов

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. РЖД восстановили в штатном режиме движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, сообщила компания. РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем сделано по временной схеме в обход поврежденного участка. Задерживались пассажирские поезда. "Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов, нарушенное из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск, без ограничений в обоих направлениях", - говорится в сообщении РЖД.

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ростовская область

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ржд, ростовская область, россия, движение поездов