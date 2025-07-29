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РЖД восстановили движение поездов в Ростовской области после ЧП с БПЛА
РЖД восстановили движение поездов в Ростовской области после ЧП с БПЛА - 29.07.2025, ПРАЙМ
РЖД восстановили движение поездов в Ростовской области после ЧП с БПЛА
РЖД восстановили в штатном режиме движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, сообщила компания. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T13:20+0300
2025-07-29T13:20+0300
2025-07-29T13:20+0300
ржд
ростовская область
россия
движение поездов
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. РЖД восстановили в штатном режиме движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, сообщила компания. РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем сделано по временной схеме в обход поврежденного участка. Задерживались пассажирские поезда. "Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов, нарушенное из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск, без ограничений в обоих направлениях", - говорится в сообщении РЖД.
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ржд, ростовская область, россия, движение поездов
РЖД, Ростовская область, РОССИЯ, движение поездов
РЖД восстановили движение поездов в Ростовской области после ЧП с БПЛА
РЖД: движение пассажирских поездов в Ростовской области восстановлено после ЧП с БПЛА
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. РЖД восстановили в штатном режиме движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, сообщила компания.
РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем сделано по временной схеме в обход поврежденного участка. Задерживались пассажирские поезда.
"Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов, нарушенное из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск, без ограничений в обоих направлениях", - говорится в сообщении РЖД.
Одиннадцать поездов ФПК задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области