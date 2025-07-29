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Нежданный вывод МВФ: санкции против России дали обратный эффект

Нежданный вывод МВФ: санкции против России дали обратный эффект - 29.07.2025, ПРАЙМ

Нежданный вывод МВФ: санкции против России дали обратный эффект

"Экономика России рухнет через полгода" — такие заголовки доминировали в западных СМИ после ужесточения режима санкций. Однако прошло три года, и МВФ... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T06:06+0300

2025-07-29T06:06+0300

2025-07-29T06:06+0300

статья

мировая экономика

запад

москва

федор сидоров

михаил зельцер

мвф

университет "синергия"

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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ, Олег Обухов. "Экономика России рухнет через полгода" — такие заголовки доминировали в западных СМИ после ужесточения режима санкций. Однако прошло три года, и МВФ констатирует: шоки смягчены, резервы преумножены, торговля адаптирована. Почему? Потому что Банк России действовал не реактивно, а превентивно. Запрет на вывод капитала, гибкий курс рубля, ограничения на наличную валюту — каждая мера работала как элемент единой системы. Раньше критики называли эти шаги "изоляционизмом". Теперь признают: именно такой подход позволил избежать коллапса платежного баланса и сохранить стабильность в условиях жестких внешних ограничений.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРоссия — крепкий орешекПоследний отчет Международного валютного фонда содержит неожиданное признание: ограничительные меры в отношении Москвы не привели к тем разрушительным последствиям, на которые рассчитывал Запад."Большие золотовалютные резервы России и режим плавающего валютного курса помогали экономике сглаживать внешние шоки. Сохраняющиеся ограничения на движение капитала эффективно сдерживали отток средств и способствовали сохранению подушки безопасности, несмотря на санкции", – сказано в отчете, который оценивает экономики разных стран в 2024 году. Фактически, вопреки прогнозам о скором истощении резервов, российская финансовая система не только избежала кризиса ликвидности, но и усилила свои защитные механизмы. То есть, неожиданно для Запада факторы устойчивости России оказались более разнообразными, чем простое наличие финансовых ресурсов.Ключевую роль в прочности страны сыграла эффективная экономическая политика, считает основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. По его мнению, фактор международных резервов на практике оказался почти несущественным. Большая часть резервов, особенно размещенных в странах G7, фактически заморожена и недоступна. Следовательно, опора российской экономики в последние годы была построена больше не на сбережениях, а на устойчивых и управляемых внутренних механизмах."Прежде всего, на финансовую стабильность повлияло разумное ограничение трансграничного движения капитала. Своевременные меры по контролю над валютными операциями, частичный запрет на вывод капитала и введение обязательной продажи части экспортной выручки позволили сохранить стабильный валютный рынок в условиях жесткого давления. Это существенно снизило волатильность и дало экономическим агентам возможность планировать деятельность в относительно предсказуемой среде", — указывает эксперт.Три кита российской устойчивостиПри этом золотовалютные резервы (ЗВР) остаются важным элементом финансовой стабильности любой страны. Это, напоминает старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики Университета "Синергия" Юлия Тулупникова, — своего рода подушка безопасности для ее экономики. Она работает как страховой фонд, который позволяет легче справляться с кризисными ситуациями, включая внешние шоки от западных санкций. Если бы у России не было достаточного объема резервов, она стала бы более уязвимой перед колебаниями цен на сырье, изменениями глобальной конъюнктуры и ограничениями в доступе к международному финансированию."ЗВР помогают сгладить колебания курса рубля, предотвращая панические настроения на рынке. Доступ ЦБ к резервам обеспечивает контроль над инфляцией, процентными ставками, доступностью кредитов, потребительской активностью и инвестициями. ЗВР обеспечивают стабильность международных расчетов, включая погашение внешнего долга и обслуживание платежей по внешнеторговым операциям. Это важный момент при финансировании импорта жизненно важных товаров и покрытия дефицита торгового баланса", — поясняет экономист.Кроме того, чем больше подушка безопасности, тем выше доверие к стране международных инвесторов и кредиторов. В этом случае они охотнее инвестируют в развитие национальной экономики, продолжает Тулупникова. В свою очередь, большой объем резервов — это сигнал рынку о том, что страна способна выполнять свои обязательства даже в условиях кризиса. Кстати, по солидным золотовалютным резервам и низкому соотношению "Долг/ВВП" Россия по-прежнему в мировых лидерах. Это дает устойчивость и независимость от острой геополитики и волатильности ставок мировых центробанков, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер."Да, часть ЗВР заблокирована за рубежом, но и имеющихся в оперативном распоряжении средств достаточно для стабилизации макропараметров. При этом недружественные нерезиденты отлучены от национальной финансовой инфраструктуры. Это купирует спекулятивные атаки на российские активы, включая рубль", — уточняет эксперт.Аналитики МВФ также в позитивном ключе отметили роль в стабильности экономики профицита текущего счета платежного баланса России. По их подсчетам, он увеличился до 2,9 процента ВВП. Тогда как в 2024 году благоприятным, по мнению Европейской службы банковского надзора, можно считать уровень в 2,6 процента ВВП. Благодаря устойчивому положительному балансу внешней торговли Россия смогла сохранить стабильность притока валютной выручки, которая была направлена, в том числе, на поддержание занятости и выполнение государственных обязательств, отмечает Сидоров."Профицит в условиях внешних ограничений работает как буфер: пока страна экспортирует больше, чем импортирует, она может сохранять макроэкономическое равновесие даже при ограниченном доступе к международным рынкам капитала", — говорит финансист.Если у страны профицит платежного баланса, то ее экономика способна справляться с внешними вызовами, отмечает, в свою очередь, Тулупникова. В этом случае инвесторы охотнее вкладывают свои средства в экономику, поскольку риск финансовых потерь ниже."Устойчивый положительный баланс показывает, что страна эффективно управляет своими финансами и способна выполнять свои обязательства, что важно для поддержания доверия к экономике на международном уровне", — поясняет экономист.К слову, профицит торгового баланса хотелось бы иметь всем странам, но обычно мировые экономики дефицитны. У России уникальный баланс: она зарабатывает больше, чем тратит, и это позитивно сказывается на курсе национальной валюты, подчеркивает Зельцер."А сам по себе крепкий рубль — позитив с точки зрения снижения девальвационных настроений и инфляционных ожиданий. Банк России, в том числе и за счет сильного рубля, может, например, ускорить процесс снижения ключевой ставки", — напоминает эксперт.Плюс, отмечают экономисты, крепкий рубль — это снижение цен практически на любые товары, торможение инфляции, улучшение покупательской способности и рост уверенности граждан в завтрашнем дне.Не сломали, а закалилиПарадокс, но санкции, призванные подорвать российскую экономику, лишь высветили ее неочевидную прочность. МВФ, по сути, констатирует: вопреки ожиданиям Россия не только избежала катастрофы, но и усилила свои позиции. Причем благодаря не финансовым резервам, чья немалая доля заморожена, а грамотному управлению. Жесткий контроль над оттоком капитала, обязательная продажа валютной выручки, подавление спекулятивных атак на рубль — эти меры, изначально воспринимавшиеся как "рудименты изоляционизма", стали каркасом стабильности. А если добавить к этому профицит платежного баланса и рекордно низкий госдолг, то получится экономика, которая не просто выживает, но и диктует свои правила игры. Для Запада это стало неожиданностью: оказалось, что финансовый суверенитет — не абстракция, а вполне работающая модель. И чем дольше длятся ограничения, тем очевиднее становится то, что Россия научилась обходиться без тех, кто хотел ее изолировать.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

мировая экономика, запад, москва, федор сидоров, михаил зельцер, мвф, университет "синергия"