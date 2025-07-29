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Эксперт назвал цель американских санкций против ЮАР - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал цель американских санкций против ЮАР
Эксперт назвал цель американских санкций против ЮАР - 29.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал цель американских санкций против ЮАР
ЮАР не пойдет на пересмотр собственной внешней и внутренней политики под угрозой американских санкций, поскольку это бы означало отказ от суверенитета, заявил... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T09:31+0300
2025-07-29T09:31+0300
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ПРЕТОРИЯ, 29 июл - ПРАЙМ. ЮАР не пойдет на пересмотр собственной внешней и внутренней политики под угрозой американских санкций, поскольку это бы означало отказ от суверенитета, заявил РИА Новости южноафриканский эксперт Пилани Мтембу. Исполнительный директор Института глобального диалога Пилани Мтембу принял участие в российско-африканской конференции, которую провел в столице ЮАР Претории международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Южноафриканским институтом международных отношений (SAIIA). "Южная Африка не пойдет на компромисс в случае с Международным судом справедливости (ООН). Южная Африка не пойдет на компромисс, если речь заходит о пересмотре политики на национальном уровне", - сказал собеседник агентства. США грозят ЮАР санкциями за иск против Израиля, который был подан в Международный суд ООН в связи с военной операцией в секторе Газа, а также за новые законы, которые якобы ущемляют права белых фермеров. Помимо этого, президент США Дональд Трамп грозит обложить южноафриканский экспорт дополнительными тарифами за принадлежность страны к БРИКС. "Если Южная Африка послушается и изменит свою политику из-за угрозы санкций, то это, как мне кажется, обернется серьезной эрозией собственного суверенитета ЮАР, поскольку мы бы позволили внешнему игроку диктовать нашу политику", - сказал Мтембу. "Никаких выгод Южная Африка бы не получила, только еще больше требований", - добавил он. По мнению эксперта, всем странам БРИКС необходимо быть готовыми противостоять давлению США, даже если это будет "болезненно в краткосрочной перспективе". "Нужно быть готовыми за себя постоять. Если вы пойдете на компромисс в вопросах суверенитета, вы поступитесь чем угодно", - сказал он. На фоне трений в отношениях с ЮАР американские лидеры бойкотируют мероприятия G20, которые в этом году принимает Южная Африка по праву председателя объединения. "Я думаю они изолируют сами себя - не нас, не Глобальный Юг. Страны Глобального Юга говорят: "Нет, мы вправе сами решать, как жить", - сказала еще одна участница конференции, профессор международных отношений Каирского университета Нурхан Эль-Шейх.
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юар, южная африка, сша, дональд трамп, оон, валдай
ЮАР, Южная Африка, США, Дональд Трамп, ООН, Валдай
09:31 29.07.2025
 
Эксперт назвал цель американских санкций против ЮАР

Эксперт Мтембу: ЮАР не пойдет на пересмотр политики под угрозой санкций США

© CC BY 2.0 / flowcommФлаг ЮАР
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© CC BY 2.0 / flowcomm
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ПРЕТОРИЯ, 29 июл - ПРАЙМ. ЮАР не пойдет на пересмотр собственной внешней и внутренней политики под угрозой американских санкций, поскольку это бы означало отказ от суверенитета, заявил РИА Новости южноафриканский эксперт Пилани Мтембу.
Исполнительный директор Института глобального диалога Пилани Мтембу принял участие в российско-африканской конференции, которую провел в столице ЮАР Претории международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Южноафриканским институтом международных отношений (SAIIA).
"Южная Африка не пойдет на компромисс в случае с Международным судом справедливости (ООН). Южная Африка не пойдет на компромисс, если речь заходит о пересмотре политики на национальном уровне", - сказал собеседник агентства.
США грозят ЮАР санкциями за иск против Израиля, который был подан в Международный суд ООН в связи с военной операцией в секторе Газа, а также за новые законы, которые якобы ущемляют права белых фермеров. Помимо этого, президент США Дональд Трамп грозит обложить южноафриканский экспорт дополнительными тарифами за принадлежность страны к БРИКС.
"Если Южная Африка послушается и изменит свою политику из-за угрозы санкций, то это, как мне кажется, обернется серьезной эрозией собственного суверенитета ЮАР, поскольку мы бы позволили внешнему игроку диктовать нашу политику", - сказал Мтембу.
"Никаких выгод Южная Африка бы не получила, только еще больше требований", - добавил он.
По мнению эксперта, всем странам БРИКС необходимо быть готовыми противостоять давлению США, даже если это будет "болезненно в краткосрочной перспективе". "Нужно быть готовыми за себя постоять. Если вы пойдете на компромисс в вопросах суверенитета, вы поступитесь чем угодно", - сказал он.
На фоне трений в отношениях с ЮАР американские лидеры бойкотируют мероприятия G20, которые в этом году принимает Южная Африка по праву председателя объединения.
"Я думаю они изолируют сами себя - не нас, не Глобальный Юг. Страны Глобального Юга говорят: "Нет, мы вправе сами решать, как жить", - сказала еще одна участница конференции, профессор международных отношений Каирского университета Нурхан Эль-Шейх.
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ЮАРЮжная АфрикаСШАДональд ТрампООНВалдай
 
 
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