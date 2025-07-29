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Пушков оценил последствия введения вторичных санкций
Пушков оценил последствия введения вторичных санкций - 29.07.2025, ПРАЙМ
Пушков оценил последствия введения вторичных санкций
Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обещаниях американского президента Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T23:10+0300
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2025-07-29T23:10+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обещаниях американского президента Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ, заявил, что после введения санкций последствия будут для самих США. "Нефть рванула вверх только из-за обещаний Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ. Если же он введет эти санкции на деле, она подорожает еще больше. Трамп от этого отмахивается - и напрасно. Последствия будут", - написал он в Telegram-канале. Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается. По состоянию на 21.00 мск цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3% - до 72,14 доллара за баррель. Показатель впервые с 23 июня находится выше 72 долларов. Ранее во вторник Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". Трамп также заявил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение рестрикций в отношении России.
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сша, вторичные санкции, мнение
Политика, США, вторичные санкции, мнение
Пушков оценил последствия введения вторичных санкций
Пушков: санкции против стран, закупающих нефть у России, ударят по США
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обещаниях американского президента Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ, заявил, что после введения санкций последствия будут для самих США.
"Нефть рванула вверх только из-за обещаний Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ. Если же он введет эти санкции на деле, она подорожает еще больше. Трамп от этого отмахивается - и напрасно. Последствия будут", - написал он в Telegram-канале.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.
По состоянию на 21.00 мск цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3% - до 72,14 доллара за баррель. Показатель впервые с 23 июня находится выше 72 долларов.
Ранее во вторник Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". Трамп также заявил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение рестрикций в отношении России.
Трамп не исключил введения вторичных санкций против России