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Жители из разрушенного подъезда дома в Саратова получат новое жилье
Жители из разрушенного подъезда дома в Саратова получат новое жилье - 29.07.2025, ПРАЙМ
Жители из разрушенного подъезда дома в Саратова получат новое жилье
Жителей из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, обеспечат новым жильем, механизм... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:05+0300
2025-07-29T12:05+0300
2025-07-29T12:05+0300
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САРАТОВ, 29 июл - ПРАЙМ. Жителей из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, обеспечат новым жильем, механизм прорабатывается, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с 26 июля жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. "Для собственников квартир пострадавшего пятого подъезда прорабатывается механизм обеспечения новым жильем. Подобного решения в рамках ЧС ранее у нас в регионе не было, поэтому сейчас наши специалисты готовят необходимую нормативную базу и определяют, каким образом это будет реализовано. В первую очередь, ориентируемся на интересы людей, поэтому выберем оптимальный вариант с самыми короткими сроками", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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газ, недвижимость, саратов
Газ, Недвижимость, САРАТОВ
Жители из разрушенного подъезда дома в Саратова получат новое жилье
Бусаргин: жителей разрушенного подъезда в Саратове обеспечат новым жильем
САРАТОВ, 29 июл - ПРАЙМ. Жителей из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, обеспечат новым жильем, механизм прорабатывается, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с 26 июля жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома.
"Для собственников квартир пострадавшего пятого подъезда прорабатывается механизм обеспечения новым жильем. Подобного решения в рамках ЧС ранее у нас в регионе не было, поэтому сейчас наши специалисты готовят необходимую нормативную базу и определяют, каким образом это будет реализовано. В первую очередь, ориентируемся на интересы людей, поэтому выберем оптимальный вариант с самыми короткими сроками", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
В Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва газа