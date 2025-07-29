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Жители из разрушенного подъезда дома в Саратова получат новое жилье

Жители из разрушенного подъезда дома в Саратова получат новое жилье - 29.07.2025, ПРАЙМ

Жители из разрушенного подъезда дома в Саратова получат новое жилье

Жителей из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, обеспечат новым жильем, механизм... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:05+0300

2025-07-29T12:05+0300

2025-07-29T12:05+0300

газ

недвижимость

саратов

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САРАТОВ, 29 июл - ПРАЙМ. Жителей из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, обеспечат новым жильем, механизм прорабатывается, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с 26 июля жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. "Для собственников квартир пострадавшего пятого подъезда прорабатывается механизм обеспечения новым жильем. Подобного решения в рамках ЧС ранее у нас в регионе не было, поэтому сейчас наши специалисты готовят необходимую нормативную базу и определяют, каким образом это будет реализовано. В первую очередь, ориентируемся на интересы людей, поэтому выберем оптимальный вариант с самыми короткими сроками", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

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газ, недвижимость, саратов