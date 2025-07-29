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В Сбере раскрыли финансовый эффект от внедрения генеративного ИИ

В Сбере раскрыли финансовый эффект от внедрения генеративного ИИ - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Сбере раскрыли финансовый эффект от внедрения генеративного ИИ

Финансовый эффект для Сбера от внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в свои процессы по итогам первого полугодия 2025 года составил почти 30... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T18:14+0300

2025-07-29T18:14+0300

2025-07-29T18:21+0300

экономика

сбербанк

ии

финансовый эффект

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Финансовый эффект для Сбера от внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в свои процессы по итогам первого полугодия 2025 года составил почти 30 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе банка. "Применение технологий генеративного искусственного интеллекта в ключевых процессах Сбера способствует росту оптимизации операционной эффективности и уже показывает первые результаты. Почти 30 миллиардов рублей составил эффект от внедрения GigaChat в процессы Сбера. Таким образом, внедрение генеративного ИИ продемонстрировало высокие экономические выгоды и открыло перспективы для дальнейшей цифровизации банковских процессов", - отметил заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов на традиционном звонке с инвесторами, аналитиками и журналистами по итогам публикации финансовой отчетности по МСФО. По его словам, Сбербанк продолжит активно развивать инновационные технологии, обеспечивая эффективное взаимодействие с клиентами и повышение общей конкурентоспособности компании. Также в релизе отмечается, что с помощью GigaChat клиенты получили консультации, помощь в подборе кредитных продуктов и рекомендации по улучшению кредитной истории и советы в области налогообложения. "Малому и микробизнесу во втором квартале был представлен новый цифровой продукт - Giga-ассистент. Он анализирует отчётность, выделяет ключевые показатели, отслеживает тренды и формирует выводы. Личный ИИ-ассистент автоматически анализирует отчетность, выявляет ключевые метрики и даёт индивидуальные советы. Помимо этого, ассистент поддерживает ведение налоговой отчетности, разработку маркетинговых стратегий и подготовку официальных документов", - говорится в материалах. Для программистов Сбер представил новую версию ИИ-ассистента для разработчиков GigaCode 2.0, который улучшает производительность и повышает качество конечного продукта за счет автоматизации и поддержки сразу 35 языков программирования.

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сбербанк, ии, финансовый эффект