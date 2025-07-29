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Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках - 29.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 году до 16-18% с 17-19%, у себя - в соответствии с сектором, следует из презентации... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:27+0300
2025-07-29T12:27+0300
2025-07-29T12:27+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 году до 16-18% с 17-19%, у себя - в соответствии с сектором, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова. Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на 16-18%, у себя - "в соответствии с сектором". Ранее прогноз составлял 17-19%.
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финансы, банки, сбербанк
Экономика, Финансы, Банки, Сбербанк
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках до 16-18%
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 году до 16-18% с 17-19%, у себя - в соответствии с сектором, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова.
Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на 16-18%, у себя - "в соответствии с сектором". Ранее прогноз составлял 17-19%.
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