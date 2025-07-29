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Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц до нуля
Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц до нуля - 29.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц до нуля
Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц в России в 2025 году до нуля, свой рост ожидает лучше сектора, следует из презентации зампреда правления... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:32+0300
2025-07-29T12:32+0300
2025-07-29T12:32+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц в России в 2025 году до нуля, свой рост ожидает лучше сектора, следует из презентации зампреда правления Сбербанка и финансового директора Тараса Скворцова. В апрельском прогнозе Сбербанк оценивал рост кредитования физлиц российскими банками в 2025 году на уровне меньше 5%, а свой рост в сфере розничного кредитования ожидал также "лучше сектора".
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финансы, банки, сбербанк
Экономика, Финансы, Банки, Сбербанк
Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц до нуля
"Сбер" ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц в России в 2025 году до нуля
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц в России в 2025 году до нуля, свой рост ожидает лучше сектора, следует из презентации зампреда правления Сбербанка и финансового директора Тараса Скворцова.
В апрельском прогнозе Сбербанк оценивал рост кредитования физлиц российскими банками в 2025 году на уровне меньше 5%, а свой рост в сфере розничного кредитования ожидал также "лучше сектора".
Снижение ключевой ставки "оживит" розничное кредитование