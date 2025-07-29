https://1prime.ru/20250729/sberbank-860062257.html

Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц до нуля

Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц до нуля - 29.07.2025, ПРАЙМ

Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц до нуля

Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц в России в 2025 году до нуля, свой рост ожидает лучше сектора, следует из презентации зампреда правления... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:32+0300

2025-07-29T12:32+0300

2025-07-29T12:32+0300

экономика

финансы

банки

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/83248/57/832485710_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4a5f534fc9cbfc7c99b8c57ede4915c8.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц в России в 2025 году до нуля, свой рост ожидает лучше сектора, следует из презентации зампреда правления Сбербанка и финансового директора Тараса Скворцова. В апрельском прогнозе Сбербанк оценивал рост кредитования физлиц российскими банками в 2025 году на уровне меньше 5%, а свой рост в сфере розничного кредитования ожидал также "лучше сектора".

https://1prime.ru/20250725/vtb-859936604.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сбербанк