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Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о сбоях в работе сервисов

Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о сбоях в работе сервисов - 29.07.2025, ПРАЙМ

Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о сбоях в работе сервисов

Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщает о проблемах в работе - временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи, говорится в... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T17:16+0300

2025-07-29T17:16+0300

2025-07-29T17:16+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщает о проблемах в работе - временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи, говорится в сообщении компании на сайте клиники. "По техническим причинам в клинике временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Запись на прием ведется по телефону контакт-центра... Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказано в сообщении. Как сообщили корреспонденту РИА Новости администраторы клиники, сейчас прием у врачей ведется в порядке живой очереди из-за того, что базы недоступны. Сроки восстановления системы неизвестны. При этом, на сайте не работает служба поддержки: в чате с виртуальным оператором появляется надпись о том, что все операторы заняты. Попытка заказать "обратный звонок" тоже не увенчивается успехом - после минутного ожидания пользователь видит окошко "К сожалению, все операторы заняты". Ранее во вторник хакерской атаке подверглась сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") - сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, медицина, клиники, сбой