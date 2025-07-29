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Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о сбоях в работе сервисов - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о сбоях в работе сервисов
Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о сбоях в работе сервисов - 29.07.2025, ПРАЙМ
Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о сбоях в работе сервисов
Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщает о проблемах в работе - временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи, говорится в... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T17:16+0300
2025-07-29T17:16+0300
технологии
медицина
клиники
сбой
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщает о проблемах в работе - временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи, говорится в сообщении компании на сайте клиники. "По техническим причинам в клинике временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Запись на прием ведется по телефону контакт-центра... Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказано в сообщении. Как сообщили корреспонденту РИА Новости администраторы клиники, сейчас прием у врачей ведется в порядке живой очереди из-за того, что базы недоступны. Сроки восстановления системы неизвестны. При этом, на сайте не работает служба поддержки: в чате с виртуальным оператором появляется надпись о том, что все операторы заняты. Попытка заказать "обратный звонок" тоже не увенчивается успехом - после минутного ожидания пользователь видит окошко "К сожалению, все операторы заняты". Ранее во вторник хакерской атаке подверглась сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") - сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей.
https://1prime.ru/20250729/apteka-860075105.html
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технологии, медицина, клиники, сбой
Технологии, медицина, клиники, сбой
17:16 29.07.2025
 
Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о сбоях в работе сервисов

Сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о сбоях в работе личного кабинета и онлайн-записи

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщает о проблемах в работе - временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи, говорится в сообщении компании на сайте клиники.
"По техническим причинам в клинике временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Запись на прием ведется по телефону контакт-центра... Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказано в сообщении.
Как сообщили корреспонденту РИА Новости администраторы клиники, сейчас прием у врачей ведется в порядке живой очереди из-за того, что базы недоступны. Сроки восстановления системы неизвестны.
При этом, на сайте не работает служба поддержки: в чате с виртуальным оператором появляется надпись о том, что все операторы заняты. Попытка заказать "обратный звонок" тоже не увенчивается успехом - после минутного ожидания пользователь видит окошко "К сожалению, все операторы заняты".
Ранее во вторник хакерской атаке подверглась сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") - сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей.
Фармацевт в аптеке - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Аптеки "Столички" начали восстановление работы после хакерской атаки
15:33
 
Технологиимедицинаклиникисбой
 
 
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