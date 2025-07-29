https://1prime.ru/20250729/sboy-860078763.html

Россияне жалуются на перебои в работе сайта "Почты России"

Россияне жалуются на перебои в работе сайта "Почты России" - 29.07.2025, ПРАЙМ

Россияне жалуются на перебои в работе сайта "Почты России"

Пользователи жалуются на работу сайта "Почты России" - страница не загружается ни в мобильной, ни в десктопной версии, передает корреспондент РИА Новости. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T17:21+0300

2025-07-29T17:21+0300

2025-07-29T17:55+0300

downdetector

технологии

сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/83403/13/834031357_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_fc6662e8481cdfb75132596c881fa2f6.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Пользователи жалуются на работу сайта "Почты России" - страница не загружается ни в мобильной, ни в десктопной версии, передает корреспондент РИА Новости. При попытке зайти на сайт страница долго грузится, а потом появляется сообщение об ошибке. При этом число жалоб на работу ресурса на детекторах сбоя пока небольшое. Например, по данным Downdetector на 17.12 мск, количество жалоб превысило 100, а на "Сбой.рф" - 48. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга. Они сообщают о неполадках в работе сайта, приложения и личного кабинета. РИА Новости направило запрос в пресс-службу компании.

https://1prime.ru/20250729/sboy-860078507.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

downdetector, технологии, сбой