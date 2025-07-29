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Россияне жалуются на перебои в работе сайта "Почты России"
Россияне жалуются на перебои в работе сайта "Почты России" - 29.07.2025, ПРАЙМ
Россияне жалуются на перебои в работе сайта "Почты России"
Пользователи жалуются на работу сайта "Почты России" - страница не загружается ни в мобильной, ни в десктопной версии, передает корреспондент РИА Новости. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T17:21+0300
2025-07-29T17:21+0300
2025-07-29T17:55+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Пользователи жалуются на работу сайта "Почты России" - страница не загружается ни в мобильной, ни в десктопной версии, передает корреспондент РИА Новости. При попытке зайти на сайт страница долго грузится, а потом появляется сообщение об ошибке. При этом число жалоб на работу ресурса на детекторах сбоя пока небольшое. Например, по данным Downdetector на 17.12 мск, количество жалоб превысило 100, а на "Сбой.рф" - 48. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга. Они сообщают о неполадках в работе сайта, приложения и личного кабинета. РИА Новости направило запрос в пресс-службу компании.
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ПРАЙМ
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downdetector, технологии, сбой
Downdetector, Технологии, сбой
Россияне жалуются на перебои в работе сайта "Почты России"
Россияне жалуются, что сайт "Почты России" не загружается
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Пользователи жалуются на работу сайта "Почты России" - страница не загружается ни в мобильной, ни в десктопной версии, передает корреспондент РИА Новости.
При попытке зайти на сайт страница долго грузится, а потом появляется сообщение об ошибке.
При этом число жалоб на работу ресурса на детекторах сбоя пока небольшое. Например, по данным Downdetector на 17.12 мск, количество жалоб превысило 100, а на "Сбой.рф" - 48.
Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга. Они сообщают о неполадках в работе сайта, приложения и личного кабинета.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу компании.
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