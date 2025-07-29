https://1prime.ru/20250729/sdelka-860050804.html
Politico: последняя сделка США и ЕС нереализуема на практике
Politico: последняя сделка США и ЕС нереализуема на практике - 29.07.2025, ПРАЙМ
Politico: последняя сделка США и ЕС нереализуема на практике
Последняя сделка между США и Евросоюзом, согласно которой европейцы в том числе закупят у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, нереализуема на... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:03+0300
2025-07-29T10:03+0300
2025-07-29T10:03+0300
экономика
сша
европа
брюссель
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Последняя сделка между США и Евросоюзом, согласно которой европейцы в том числе закупят у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, нереализуема на практике, пишет издание Politico со ссылкой на профильных экспертов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. "Теоретически эта сделка - огромная победа для американских нефтегазовых компаний. На практике, по словам экспертов, она нереализуема", - пишет издание. Politico уточняет, что для достижения таких объемов торговли ЕС должен будет утроить импорт энергоносителей из США по сравнению с прошлыми годами, а американские компании должны будут перенаправить все свои мировые энергетические потоки и даже больше в Европу. Ситуация усложняется тем, что у Брюсселя также ограничены внутренние возможности, поскольку импорт полностью контролируется частными компаниями.
https://1prime.ru/20250728/poshliny-860038161.html
сша
европа
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_134:0:2265:1598_1920x0_80_0_0_e709a88d7ae91baaacc656e1fb8013eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, politico
Экономика, США, ЕВРОПА, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Politico
Politico: последняя сделка США и ЕС нереализуема на практике
Politico: последняя сделка США и ЕС по энергоносителям нереализуема на практике
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Последняя сделка между США и Евросоюзом, согласно которой европейцы в том числе закупят у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, нереализуема на практике, пишет издание Politico со ссылкой на профильных экспертов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа.
"Теоретически эта сделка - огромная победа для американских нефтегазовых компаний. На практике, по словам экспертов, она нереализуема", - пишет издание.
Politico уточняет, что для достижения таких объемов торговли ЕС должен будет утроить импорт энергоносителей из США по сравнению с прошлыми годами, а американские компании должны будут перенаправить все свои мировые энергетические потоки и даже больше в Европу. Ситуация усложняется тем, что у Брюсселя также ограничены внутренние возможности, поскольку импорт полностью контролируется частными компаниями.
Мерц оценил ущерб экономике Германии от пошлин США