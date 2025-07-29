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Politico: последняя сделка США и ЕС нереализуема на практике

Politico: последняя сделка США и ЕС нереализуема на практике - 29.07.2025, ПРАЙМ

Politico: последняя сделка США и ЕС нереализуема на практике

Последняя сделка между США и Евросоюзом, согласно которой европейцы в том числе закупят у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, нереализуема на... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T10:03+0300

2025-07-29T10:03+0300

2025-07-29T10:03+0300

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брюссель

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урсула фон дер ляйен

ес

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Последняя сделка между США и Евросоюзом, согласно которой европейцы в том числе закупят у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, нереализуема на практике, пишет издание Politico со ссылкой на профильных экспертов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. "Теоретически эта сделка - огромная победа для американских нефтегазовых компаний. На практике, по словам экспертов, она нереализуема", - пишет издание. Politico уточняет, что для достижения таких объемов торговли ЕС должен будет утроить импорт энергоносителей из США по сравнению с прошлыми годами, а американские компании должны будут перенаправить все свои мировые энергетические потоки и даже больше в Европу. Ситуация усложняется тем, что у Брюсселя также ограничены внутренние возможности, поскольку импорт полностью контролируется частными компаниями.

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сша, европа, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, politico