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В Германии назвали торговую сделку ЕС и США нечестным компромиссом - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Германии назвали торговую сделку ЕС и США нечестным компромиссом
В Германии назвали торговую сделку ЕС и США нечестным компромиссом - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Германии назвали торговую сделку ЕС и США нечестным компромиссом
Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер не считает справедливым компромиссом достигнутую ЕС и США торговую сделку, она... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:00+0300
2025-07-29T12:00+0300
экономика
финансы
сша
германия
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер не считает справедливым компромиссом достигнутую ЕС и США торговую сделку, она обойдется немецким компаниям миллиардными расходами. "Результат плохой, но, вероятно, это лучшее, чего мы смогли достичь, и для начала у нас, предположительно, есть передышка. Было признано право более сильного – справедливым компромиссом это не является", - заявил Ляйбингер в интервью газете Handelsblatt. По его словам, сделка плохо повлияет на экспортно-ориентированную промышленность Германии, для которой США являются основным рынком сбыта. Точно оценить последствия для немецкой экономики пока сложно, отметил он. "Но пошлины в любом случае обойдутся компаниям в миллиарды. Таким образом, восстановление экономики, к которому мы все стремимся, стало намного сложнее", - подчеркнул Ляйбингер. При этом он полагает, что стратегия Еврокомиссии, заключающаяся в том, чтобы избежать эскалации, в целом была правильной. Президент BDI также порекомендовал немецким компаниям продолжать инвестировать в США. Ранее опрос исследовательского института IFO, проведенный в июне среди около 1,5 тысячи немецких промышленных компаний, показал, что около 30% компаний отложили свои инвестиции в США, а около 15% полностью отказались от них.
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финансы, сша, германия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, handelsblatt, ifo
Экономика, Финансы, США, ГЕРМАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, Handelsblatt, IFO
12:00 29.07.2025
 
В Германии назвали торговую сделку ЕС и США нечестным компромиссом

Глава BDI Ляйбингер: торговая сделка ЕС и США обойдется компаниям в миллиарды

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер не считает справедливым компромиссом достигнутую ЕС и США торговую сделку, она обойдется немецким компаниям миллиардными расходами.
"Результат плохой, но, вероятно, это лучшее, чего мы смогли достичь, и для начала у нас, предположительно, есть передышка. Было признано право более сильного – справедливым компромиссом это не является", - заявил Ляйбингер в интервью газете Handelsblatt.
По его словам, сделка плохо повлияет на экспортно-ориентированную промышленность Германии, для которой США являются основным рынком сбыта. Точно оценить последствия для немецкой экономики пока сложно, отметил он.
"Но пошлины в любом случае обойдутся компаниям в миллиарды. Таким образом, восстановление экономики, к которому мы все стремимся, стало намного сложнее", - подчеркнул Ляйбингер.
При этом он полагает, что стратегия Еврокомиссии, заключающаяся в том, чтобы избежать эскалации, в целом была правильной. Президент BDI также порекомендовал немецким компаниям продолжать инвестировать в США.
Ранее опрос исследовательского института IFO, проведенный в июне среди около 1,5 тысячи немецких промышленных компаний, показал, что около 30% компаний отложили свои инвестиции в США, а около 15% полностью отказались от них.
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
"Пощечина для Европы": в Италии отреагировали на сделку ЕС и США
11:19
 
ЭкономикаФинансыСШАГЕРМАНИЯУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕСHandelsblattIFO
 
 
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