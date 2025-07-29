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Путин похвалил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой"

Путин похвалил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой" - 29.07.2025, ПРАЙМ

Путин похвалил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой"

Президент России Владимир Путин оценил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой", пошутив, что теперь для оплаты нужно предъявить себя. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:16+0300

2025-07-29T14:16+0300

2025-07-29T14:16+0300

экономика

финансы

россия

владимир путин

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой", пошутив, что теперь для оплаты нужно предъявить себя. Путин во вторник принял главу Сбербанка Германа Грефа. В ходе встречи Греф доложил главе государства о работе биометрических платежей, отметив, что теперь "можно просто улыбнуться в терминал – и проходит оплата". "Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо", - с улыбкой прокомментировал президент.

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финансы, россия, владимир путин, герман греф, сбербанк