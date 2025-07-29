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Путин похвалил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой"
Путин похвалил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой" - 29.07.2025, ПРАЙМ
Путин похвалил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой"
Президент России Владимир Путин оценил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой", пошутив, что теперь для оплаты нужно предъявить себя. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:16+0300
2025-07-29T14:16+0300
2025-07-29T14:16+0300
экономика
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владимир путин
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой", пошутив, что теперь для оплаты нужно предъявить себя. Путин во вторник принял главу Сбербанка Германа Грефа. В ходе встречи Греф доложил главе государства о работе биометрических платежей, отметив, что теперь "можно просто улыбнуться в терминал – и проходит оплата". "Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо", - с улыбкой прокомментировал президент.
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финансы, россия, владимир путин, герман греф, сбербанк
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк
Путин похвалил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой"
Путин на встрече с Грефом оценил сервис биометрических платежей "Оплата улыбкой"
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой", пошутив, что теперь для оплаты нужно предъявить себя.
Путин во вторник принял главу Сбербанка Германа Грефа. В ходе встречи Греф доложил главе государства о работе биометрических платежей, отметив, что теперь "можно просто улыбнуться в терминал – и проходит оплата".
"Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо", - с улыбкой прокомментировал президент.
Путин принял в Кремле главу Сбербанка Грефа