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В "Шереметьево" рассказали о работе аэропорта

В "Шереметьево" рассказали о работе аэропорта - 29.07.2025, ПРАЙМ

В "Шереметьево" рассказали о работе аэропорта

Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно центральному расписанию, сообщила авиагавань. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:04+0300

2025-07-29T14:04+0300

2025-07-29T14:04+0300

бизнес

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аэропорт шереметьево

роскомнадзор

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно центральному расписанию, сообщила авиагавань. "Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме. Рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно центральному расписанию. Рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" выполняются по скорректированному суточному плану полетов", - сообщили в авиагавани. Ситуация в терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам. В терминалах с пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Ранее, 28 июля, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой, были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.

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бизнес, россия, аэрофлот, аэропорт шереметьево, роскомнадзор