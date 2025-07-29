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"Сибур" увеличил объем размещения облигаций
"Сибур" увеличил объем размещения облигаций - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Сибур" увеличил объем размещения облигаций
"Сибур Холдинг" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T16:51+0300
2025-07-29T16:51+0300
2025-07-29T16:51+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Сибур Холдинг" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 13,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-07 с погашением через три с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно ожидается 1 августа. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
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рынок, россия
"Сибур" увеличил объем размещения облигаций
"Сибур Холдинг" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 40 млрд рублей
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Сибур Холдинг" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 13,95% годовых.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-07 с погашением через три с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался не менее 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 1 августа. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов по итогам первого квартала