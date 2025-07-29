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"Сибур" увеличил объем размещения облигаций

"Сибур" увеличил объем размещения облигаций - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Сибур" увеличил объем размещения облигаций

"Сибур Холдинг" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T16:51+0300

2025-07-29T16:51+0300

2025-07-29T16:51+0300

экономика

рынок

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Сибур Холдинг" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 13,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-07 с погашением через три с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно ожидается 1 августа. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".

https://1prime.ru/20250704/dividendy-859183277.html

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