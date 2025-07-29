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Кабмин усовершенствует работу системы вызова экстренных служб по номеру 112
Кабмин усовершенствует работу системы вызова экстренных служб по номеру 112 - 29.07.2025, ПРАЙМ
Кабмин усовершенствует работу системы вызова экстренных служб по номеру 112
Кабмин РФ усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, интегрировав новую государственную информационную систему... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T09:03+0300
2025-07-29T09:03+0300
2025-07-29T09:03+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Кабмин РФ усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, интегрировав новую государственную информационную систему "Централизованная система сбора информации систем-112", сообщили в правительстве РФ. "Правительство РФ продолжает совершенствовать систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Подписано постановление об интеграции новой государственной информационной системы "Централизованная система сбора информации систем-112", работающей на базе единой платформы "Гостех", в информационное пространство региональных систем вызова по номеру 112", - говорится в сообщении правительства РФ. Отмечается, что такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. Она будет направляться в различные федеральные и региональные органы власти, в том числе МЧС, МВД, Минздрав, для улучшения работы с экстренными вызовами.
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технологии, россия, мчс, мвд, минздрав
Технологии, РОССИЯ, МЧС, МВД, Минздрав
Кабмин усовершенствует работу системы вызова экстренных служб по номеру 112
Кабмин улучшит работу системы вызова экстренных оперативных служб по номеру 112
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Кабмин РФ усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, интегрировав новую государственную информационную систему "Централизованная система сбора информации систем-112", сообщили в правительстве РФ.
"Правительство РФ продолжает совершенствовать систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Подписано постановление об интеграции новой государственной информационной системы "Централизованная система сбора информации систем-112", работающей на базе единой платформы "Гостех", в информационное пространство региональных систем вызова по номеру 112", - говорится в сообщении правительства РФ.
Отмечается, что такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. Она будет направляться в различные федеральные и региональные органы власти, в том числе МЧС, МВД, Минздрав, для улучшения работы с экстренными вызовами.
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