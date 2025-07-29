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ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине, пишут СМИ

ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине, пишут СМИ - 29.07.2025, ПРАЙМ

ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине, пишут СМИ

Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:39+0300

2025-07-29T12:39+0300

2025-07-29T12:39+0300

экономика

финансы

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киев

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить целиком всю финансовую помощь из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны НАБУ и САП. По данным газеты, речь шла о 50 миллиардах долларов. "Представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству (премьер-министра Украины Юлии - ред.) Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине. Эту информацию подтвердили четыре независимых источника в правительстве, дипломатических кругах и парламенте", - говорится в материале на сайте "Экономической правды". Как уточняется в публикации, пауза в финансировании продлится до полного возвращения независимости НАБУ и САП. Украинские журналисты подсчитали, что подпись Зеленского под законом об ограничениях НАБУ и САП может стоить государству более 60 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025–2026 годах. Прежде всего, речь идет о доле ЕС в программе ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans - кредитной программе стран G7 на сумму около 20 миллиардов долларов, которые Киев планировал получить до конца 2025 года, а также кредитовании от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Также собеседники украинских журналистов отметили, что на паузу может встать и финансирование в рамках проекта Ukraine Facility.

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финансы, украина, киев, владимир зеленский, ес, рада