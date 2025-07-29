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В США предупредили о росте цен на лекарства

В США предупредили о росте цен на лекарства - 29.07.2025, ПРАЙМ

В США предупредили о росте цен на лекарства

Цены на лекарства, в том числе на препараты для похудения, могут вырасти из-за пошлин в размере 15% на экспорт из ЕС в США, пишет американская газета New York... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:21+0300

2025-07-29T14:21+0300

2025-07-29T14:21+0300

экономика

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new york times

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Цены на лекарства, в том числе на препараты для похудения, могут вырасти из-за пошлин в размере 15% на экспорт из ЕС в США, пишет американская газета New York Times. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "На многие фармацевтические продукты, производимые в Европе, будут действовать пошлины в размере 15%, что... потенциально приведет к росту цен на лекарства", - говорится в публикации. По данным издания, в Европе производят лекарство от рака Кейтруда, а также популярные препараты для похудения, такие как "Оземпик", цены на них могут вырасти из-за пошлин. Также отмечается, что новые затраты на импорт могут увеличить расходы фармацевтической промышленности на миллиарды долларов.

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бизнес, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, new york times, оземпик