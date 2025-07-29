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США оштрафуют Cadence за экспорт деталей для полупроводников в Китай

США оштрафуют Cadence за экспорт деталей для полупроводников в Китай - 29.07.2025, ПРАЙМ

США оштрафуют Cadence за экспорт деталей для полупроводников в Китай

Американская компания Cadence Design Systems, занимающаяся разработкой ПО для автоматизации проектирования электронных устройств, выплатит штраф в размере около | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T01:06+0300

2025-07-29T01:06+0300

2025-07-29T01:06+0300

технологии

экономика

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шанхай

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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Американская компания Cadence Design Systems, занимающаяся разработкой ПО для автоматизации проектирования электронных устройств, выплатит штраф в размере около 140 миллионов долларов за незаконный экспорт деталей для полупроводников в китайский военный университет, сообщило министерство юстиции США. "Cadence согласилась принять на себя ответственность за незаконный экспорт специализированных инструментов для проектирования полупроводниковых устройств в включенный в санкционные списки китайский военный университет и внедрила строгую программу экспортного соответствия, чтобы помочь предотвратить любую дальнейшую незаконную передачу американских технологий", – заявил помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Айзенберг, слова которого приводит минюст. Министерство юстиции США подало на компанию уголовный иск, а Бюро промышленной безопасности выдвинуло против Cadence гражданский иск. Общая сумма штрафа составит около 140 миллионов долларов. Согласно судебным документам и показаниям представителей компании, которые приводит минюст США, с 2015 года осуществлялись незаконные поставки в Китай через дочернее предприятие в Шанхае – Cadence Design Systems Management. В феврале 2015 года Министерство торговли США внесло Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая в санкционный список. Причиной послужило использование американских компонентов для производства суперкомпьютеров, которые, по мнению администрации США, могут применяться для моделирования ядерных взрывов.

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технологии, сша, китай, шанхай