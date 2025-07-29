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МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2025 год - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2025 год
МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2025 год - 29.07.2025, ПРАЙМ
МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2025 год
Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики США на 2025 год до 1,9%, что на 0,1 процентного пункта выше апрельской оценки, следует из... | 29.07.2025, ПРАЙМ
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2025-07-29T16:02+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики США на 2025 год до 1,9%, что на 0,1 процентного пункта выше апрельской оценки, следует из обновленного доклада "Перспективы развития мировой экономики", опубликованного во вторник. "С учетом снижения пошлин по сравнению с объявленными 2 апреля и смягчения финансовых условий, экономика США, как ожидается, вырастет на 1,9% в 2025 году. Это на 0,1 процентного пункта выше апрельского прогноза", — говорится в документе. На 2026 год рост экономики США прогнозируется на уровне 2%, что на 0,3 процентного пункта выше апрельской оценки. В МВФ объясняют это временным стимулирующим эффектом от принятого в июле закона о снижении госрасходов (OBBBA), в том числе за счет налоговых льгот для корпоративных инвестиций. "По оценке экспертов фонда, пакет OBBBA может увеличить объем ВВП США в среднем на 0,5% в течение всего прогнозного периода WEO до 2030 года по сравнению с базовым сценарием без этой фискальной меры", — говорится в документе. По оценкам МВФ, американская экономика в 2024 году выросла на 2,8%.
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сша, мвф
Экономика, США, МВФ
16:02 29.07.2025
 
МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2025 год

МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2025 год до 1,9%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики США на 2025 год до 1,9%, что на 0,1 процентного пункта выше апрельской оценки, следует из обновленного доклада "Перспективы развития мировой экономики", опубликованного во вторник.
"С учетом снижения пошлин по сравнению с объявленными 2 апреля и смягчения финансовых условий, экономика США, как ожидается, вырастет на 1,9% в 2025 году. Это на 0,1 процентного пункта выше апрельского прогноза", — говорится в документе.
На 2026 год рост экономики США прогнозируется на уровне 2%, что на 0,3 процентного пункта выше апрельской оценки. В МВФ объясняют это временным стимулирующим эффектом от принятого в июле закона о снижении госрасходов (OBBBA), в том числе за счет налоговых льгот для корпоративных инвестиций.
"По оценке экспертов фонда, пакет OBBBA может увеличить объем ВВП США в среднем на 0,5% в течение всего прогнозного периода WEO до 2030 года по сравнению с базовым сценарием без этой фискальной меры", — говорится в документе.
По оценкам МВФ, американская экономика в 2024 году выросла на 2,8%.
*Международный валютный фонд
МВФ предупредил о последствиях возврата США к импортным пошлинам
16:02
 
ЭкономикаСШАМВФ
 
 
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