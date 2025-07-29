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МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2025 год

МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2025 год - 29.07.2025, ПРАЙМ

МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2025 год

Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики США на 2025 год до 1,9%, что на 0,1 процентного пункта выше апрельской оценки, следует из... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T16:02+0300

2025-07-29T16:02+0300

2025-07-29T16:02+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики США на 2025 год до 1,9%, что на 0,1 процентного пункта выше апрельской оценки, следует из обновленного доклада "Перспективы развития мировой экономики", опубликованного во вторник. "С учетом снижения пошлин по сравнению с объявленными 2 апреля и смягчения финансовых условий, экономика США, как ожидается, вырастет на 1,9% в 2025 году. Это на 0,1 процентного пункта выше апрельского прогноза", — говорится в документе. На 2026 год рост экономики США прогнозируется на уровне 2%, что на 0,3 процентного пункта выше апрельской оценки. В МВФ объясняют это временным стимулирующим эффектом от принятого в июле закона о снижении госрасходов (OBBBA), в том числе за счет налоговых льгот для корпоративных инвестиций. "По оценке экспертов фонда, пакет OBBBA может увеличить объем ВВП США в среднем на 0,5% в течение всего прогнозного периода WEO до 2030 года по сравнению с базовым сценарием без этой фискальной меры", — говорится в документе. По оценкам МВФ, американская экономика в 2024 году выросла на 2,8%.

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