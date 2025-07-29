Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс доверия потребителей в США вырос больше прогноза - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250729/ssha-860079653.html
Индекс доверия потребителей в США вырос больше прогноза
Индекс доверия потребителей в США вырос больше прогноза - 29.07.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей в США вырос больше прогноза
Индекс доверия потребителей в США в июле увеличился до 97,2 пункта с пересмотренного показателя июня в 95,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T17:57+0300
2025-07-29T17:57+0300
экономика
сша
индекс потребительского доверия
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_0:398:5242:3347_1920x0_80_0_0_8cda94f6f02b2315cb8f933a822df29c.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июле увеличился до 97,2 пункта с пересмотренного показателя июня в 95,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост показателя до 95,8 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 93 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий поднялся до 74,4 пункта с пересмотренного значения июня. Индекс экономических условий при этом опустился до 131,5 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца. Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
https://1prime.ru/20250724/gfk-859859446.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_125:0:5117:3744_1920x0_80_0_0_dfe81e7e4f06c4d7c518fa5dd7ae45be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, индекс потребительского доверия, рост
Экономика, США, Индекс потребительского доверия, рост
17:57 29.07.2025
 
Индекс доверия потребителей в США вырос больше прогноза

CB: индекс доверия потребителей в США в июле вырос до 97,2 пункта

© fotolia.com / momiusПокупки в интернете
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© fotolia.com / momius
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июле увеличился до 97,2 пункта с пересмотренного показателя июня в 95,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост показателя до 95,8 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 93 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий поднялся до 74,4 пункта с пересмотренного значения июня. Индекс экономических условий при этом опустился до 131,5 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца.
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился
24 июля, 09:16
 
ЭкономикаСШАИндекс потребительского довериярост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала