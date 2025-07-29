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Индекс доверия потребителей в США вырос больше прогноза
Индекс доверия потребителей в США вырос больше прогноза - 29.07.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей в США вырос больше прогноза
Индекс доверия потребителей в США в июле увеличился до 97,2 пункта с пересмотренного показателя июня в 95,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T17:57+0300
2025-07-29T17:57+0300
2025-07-29T17:57+0300
экономика
сша
индекс потребительского доверия
рост
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июле увеличился до 97,2 пункта с пересмотренного показателя июня в 95,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост показателя до 95,8 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 93 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий поднялся до 74,4 пункта с пересмотренного значения июня. Индекс экономических условий при этом опустился до 131,5 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца. Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
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сша, индекс потребительского доверия, рост
Экономика, США, Индекс потребительского доверия, рост
Индекс доверия потребителей в США вырос больше прогноза
CB: индекс доверия потребителей в США в июле вырос до 97,2 пункта
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июле увеличился до 97,2 пункта с пересмотренного показателя июня в 95,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост показателя до 95,8 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 93 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий поднялся до 74,4 пункта с пересмотренного значения июня. Индекс экономических условий при этом опустился до 131,5 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца.
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился