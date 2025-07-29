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Госдеп США увеличил награду за информацию о лидере "Аль-Каиды"* в Йемене

Госдеп США увеличил награду за информацию о лидере "Аль-Каиды"* в Йемене - 29.07.2025, ПРАЙМ

Госдеп США увеличил награду за информацию о лидере "Аль-Каиды"* в Йемене

Госдепартамент США объявил об увеличении награды за информацию о лидере йеменского филиала международной террористической организацией "Аль-Каида"* Сааде бен... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T18:52+0300

2025-07-29T18:52+0300

2025-07-29T18:52+0300

госдеп

лидер

терроризм

награда

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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Госдепартамент США объявил об увеличении награды за информацию о лидере йеменского филиала международной террористической организацией "Аль-Каида"* Сааде бен Атефе аль-Авлаки до 10 миллионов долларов. Ранее Соединенные Штаты предлагали до 6 миллионов долларов за сведения об аль-Авлаки. "Программа госдепартамента США "Вознаграждение за справедливость" (Rewards for Justice) увеличила сумму вознаграждения за информацию, которая приведет к установлению личности или местонахождения лидера "Аль-Каиды"* на Аравийском полуострове" (AQAP) Саада бен Атефа аль-Авлаки. Новая сумма вознаграждения составляет до 10 миллионов долларов", - говорится в заявлении госдепа. "Аль-Каида* на Аравийском полуострове" действует на территории Йемена с 2009 года. Группировка брала на себя ответственность за различные террористические акты, включая нападение на французский сатирический журнал Charlie Hebdo в Париже 7 января 2015 года.* Запрещена в РФ.

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госдеп, лидер, терроризм, награда