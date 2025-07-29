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В США заявили о намерении разрабатывать критические минералы в Казахстане

В США заявили о намерении разрабатывать критические минералы в Казахстане - 29.07.2025, ПРАЙМ

В США заявили о намерении разрабатывать критические минералы в Казахстане

Кандидат на пост посла США в Казахстане Джули Стафт заявила, что одной из её первоочередных задач на новом посту станет обеспечение участия американских... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T20:03+0300

2025-07-29T20:03+0300

2025-07-29T20:03+0300

экономика

сша

разработка

минералы

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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Кандидат на пост посла США в Казахстане Джули Стафт заявила, что одной из её первоочередных задач на новом посту станет обеспечение участия американских инвесторов в разработке критически важных полезных ископаемых в республике. "Почти половина полезных ископаемых, которые Геологическая служба США считает критически важными для экономики и национальной безопасности, присутствует в Казахстане. Одна из моих основных задач, если меня утвердят, — обеспечить участие американских инвесторов в этом секторе", - сказала она на слушаниях в сенатском комитете по международным делам, посвященных утверждению ее кандидатуры. Стафт добавила, что рассчитывает на снижение зависимости региона от Китая и укрепление позиций США. "Надеюсь, что именно американские инвестиции займут ключевое место, вытесняя растущее влияние Китая", - отметила она.

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сша, разработка, минералы