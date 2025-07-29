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В США заявили о возможной приостановке пошлин на китайские товары - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В США заявили о возможной приостановке пошлин на китайские товары
В США заявили о возможной приостановке пошлин на китайские товары - 29.07.2025, ПРАЙМ
В США заявили о возможной приостановке пошлин на китайские товары
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсудят с американским лидером продление отсрочки по введению пошлин на китайские товары, заявил... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T20:49+0300
2025-07-29T20:53+0300
экономика
администрация сша
дональд трамп
пошлины
китай
приостановка
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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсудят с американским лидером продление отсрочки по введению пошлин на китайские товары, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир.Переговоры в шведской столице стали уже третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира."Что касается возможной паузы, мы вернемся в Вашингтон, округ Колумбия, и обсудим с президентом, хочет ли он этого. Это, безусловно, то, что уже обсуждалось", - сказал Грир журналистам после торговых переговоров в Стокгольме.Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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администрация сша, дональд трамп, пошлины, китай, приостановка
Экономика, администрация США, Дональд Трамп, пошлины, КИТАЙ, приостановка
20:49 29.07.2025 (обновлено: 20:53 29.07.2025)
 
В США заявили о возможной приостановке пошлин на китайские товары

Торгпред: в Белом доме обсудят возможную приостановку пошлин на китайские товары

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсудят с американским лидером продление отсрочки по введению пошлин на китайские товары, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир.
Переговоры в шведской столице стали уже третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира.
"Что касается возможной паузы, мы вернемся в Вашингтон, округ Колумбия, и обсудим с президентом, хочет ли он этого. Это, безусловно, то, что уже обсуждалось", - сказал Грир журналистам после торговых переговоров в Стокгольме.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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