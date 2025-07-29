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Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250729/stavka-860037231.html
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян - 29.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
В июле Центробанк понизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18%. Как это отразится на обычных россиянах, агентству "Прайм" рассказал эксперт... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T03:03+0300
2025-07-29T03:03+0300
экономика
финансы
россия
банк россии
ключевая ставка
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В июле Центробанк понизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18%. Как это отразится на обычных россиянах, агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.Специалист пояснил, что значение ключевой ставки Банка России лежит в основе ценообразования вкладов и кредитов, являясь базовым ориентиром для стоимости привлекаемых банками ресурсов."Понижение ключевой ставки на 2 п.п. сделает более доступными все формы кредитования. Кредиты наличными могут стать доступнее на 1,5-2,5 п.п. до конца первой декады августа 2025 года", - указал эксперт.Ставки по рыночным программам ипотечного кредитования после падения ключевой ставки снизятся на 1,0-3,0 п.п. в зависимости от сегмента рынка недвижимости и платежеспособности клиента, считает Бархота. Снижение ставок по рыночной ипотеки всегда сопровождается повышением привлекательности льготных ипотечных программ для кредиторов: здесь мы увидим сохранение или рост темпов роста кредитования.Снижение ключевой ставки Банка России повлечет оперативную корректировку ставок по вкладам населения. Если в начале 2025 года средняя максимальная ставка по вкладам находилась на уровне, сопоставимым с соответствующим значением ключевой ставки, то в настоящее время средняя максимальная ставка по розничным депозитам оценивается по формуле "Ключевая ставка - 1-2 п.п.". В этой связи процентные ставки по срочным вкладам могут опуститься ниже 16% еще до конца лета. При этом вероятно дальнейшее сокращение разрыва между процентными ставками по вкладам и накопительным счетам.
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финансы, россия, банк россии, ключевая ставка
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банк России, ключевая ставка
03:03 29.07.2025
 
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян

Эксперт Бархота: снижение ключевой ставки сделает кредиты более доступными

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В июле Центробанк понизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18%. Как это отразится на обычных россиянах, агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Специалист пояснил, что значение ключевой ставки Банка России лежит в основе ценообразования вкладов и кредитов, являясь базовым ориентиром для стоимости привлекаемых банками ресурсов.
"Понижение ключевой ставки на 2 п.п. сделает более доступными все формы кредитования. Кредиты наличными могут стать доступнее на 1,5-2,5 п.п. до конца первой декады августа 2025 года", - указал эксперт.
Ставки по рыночным программам ипотечного кредитования после падения ключевой ставки снизятся на 1,0-3,0 п.п. в зависимости от сегмента рынка недвижимости и платежеспособности клиента, считает Бархота. Снижение ставок по рыночной ипотеки всегда сопровождается повышением привлекательности льготных ипотечных программ для кредиторов: здесь мы увидим сохранение или рост темпов роста кредитования.
Снижение ключевой ставки Банка России повлечет оперативную корректировку ставок по вкладам населения. Если в начале 2025 года средняя максимальная ставка по вкладам находилась на уровне, сопоставимым с соответствующим значением ключевой ставки, то в настоящее время средняя максимальная ставка по розничным депозитам оценивается по формуле "Ключевая ставка - 1-2 п.п.". В этой связи процентные ставки по срочным вкладам могут опуститься ниже 16% еще до конца лета. При этом вероятно дальнейшее сокращение разрыва между процентными ставками по вкладам и накопительным счетам.
!Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Крупные российские банки снизили ставки по вкладам, передают СМИ
Вчера, 18:37
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯБанк Россииключевая ставка
 
 
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