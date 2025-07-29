https://1prime.ru/20250729/stavka-860066038.html

Сбербанк дал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ на конец года

Сбербанк дал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ на конец года - 29.07.2025, ПРАЙМ

Сбербанк дал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ на конец года

Сбербанк ожидает в конце года ключевую ставку Центробанка на уровне 16%, об этом заявил зампред правления Сбербанка, финансовый директор Тарас Скворцов в ходе... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T13:52+0300

2025-07-29T13:52+0300

2025-07-29T13:52+0300

экономика

банк россии

сбербанк

ключевая ставка

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает в конце года ключевую ставку Центробанка на уровне 16%, об этом заявил зампред правления Сбербанка, финансовый директор Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка. "Наш текущий прогноз ставки - это 16%" - сказал он, отвечая на вопрос какой будет ключевая ставка в конце года. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3–18%.

https://1prime.ru/20250729/likvidnost-860056633.html

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банк россии, сбербанк, ключевая ставка