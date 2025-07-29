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Сбербанк дал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ на конец года - 29.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250729/stavka-860066038.html
Сбербанк дал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ на конец года
Сбербанк дал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ на конец года - 29.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк дал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ на конец года
Сбербанк ожидает в конце года ключевую ставку Центробанка на уровне 16%, об этом заявил зампред правления Сбербанка, финансовый директор Тарас Скворцов в ходе... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T13:52+0300
2025-07-29T13:52+0300
экономика
банк россии
сбербанк
ключевая ставка
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает в конце года ключевую ставку Центробанка на уровне 16%, об этом заявил зампред правления Сбербанка, финансовый директор Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка. "Наш текущий прогноз ставки - это 16%" - сказал он, отвечая на вопрос какой будет ключевая ставка в конце года. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3–18%.
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банк россии, сбербанк, ключевая ставка
Экономика, Банк России, Сбербанк, ключевая ставка
13:52 29.07.2025
 
Сбербанк дал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ на конец года

Скворцов: Сбербанк ожидает в конце года ключевую ставку Банка России на уровне 16%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает в конце года ключевую ставку Центробанка на уровне 16%, об этом заявил зампред правления Сбербанка, финансовый директор Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка.
"Наш текущий прогноз ставки - это 16%" - сказал он, отвечая на вопрос какой будет ключевая ставка в конце года.
Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3–18%.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
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ЭкономикаБанк РоссииСбербанкключевая ставка
 
 
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