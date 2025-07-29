https://1prime.ru/20250729/stavka-860066631.html

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в крупных банках РФ упала ниже 17%

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в крупных банках РФ упала ниже 17% - 29.07.2025, ПРАЙМ

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в крупных банках РФ упала ниже 17%

Средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в крупнейших банках России опустилась ниже 17% - впервые с сентября, сообщает пресс-служба финансового... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:02+0300

2025-07-29T14:02+0300

2025-07-29T14:02+0300

экономика

банки

финансы

ставка по вкладам

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в крупнейших банках России опустилась ниже 17% - впервые с сентября, сообщает пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги". Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. И в ожидании подобного шага банки начали понижать ставки по вкладам - так, аналогичный средний показатель для трёхмесячных вкладов опустился, по данным маркетплейса, ниже 18% ещё в середине месяца. "Банки продолжают активно снижать ставки по всей линейке депозитных продуктов, активно меняется и доходность краткосрочных депозитов. В частности, средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в топ-20 крупнейших по портфелю розничных депозитов банках упала до минимума с сентября 2024 года, достигнув 16,94% годовых", - говорится в сообщении "Финуслуг" во вторник. В итоге средняя такая ставка для трёхмесячных вкладов составила 16,94%, для полугодовых - 16,07%, годовых - 15,17%, добавили там. "По нашим расчетам, за неполный июль средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 опустилась на 1,71 п.п., по полугодовому вкладу – на 1,89 п.п., по годовому – на 1,90 п.п. С момента заседания Банка России 25 июля средние ставки "потеряли" 0,34 п.п., 0,36 п.п. и 0,40 п.п. соответственно", - отмечается также в сообщении.

https://1prime.ru/20250729/stavka-860066038.html

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банки, финансы, ставка по вкладам