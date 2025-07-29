https://1prime.ru/20250729/stavka-860070386.html
Ставка RUONIA понизилась 28 июня
Ставка RUONIA понизилась 28 июня - 29.07.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA понизилась 28 июня
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 28 июля, понизилась на... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:34+0300
2025-07-29T14:34+0300
2025-07-29T14:34+0300
экономика
финансы
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 28 июля, понизилась на 0,64 процентного пункта и составила 18,48%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 541,99 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250729/stavka-860066038.html
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финансы
Ставка RUONIA понизилась 28 июня
Ставка RUONIA 28 июля понизилась на 0,64 п.п. и составила 18,48%
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 28 июля, понизилась на 0,64 процентного пункта и составила 18,48%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 541,99 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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