https://1prime.ru/20250729/stavka-860070386.html

Ставка RUONIA понизилась 28 июня

Ставка RUONIA понизилась 28 июня - 29.07.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA понизилась 28 июня

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 28 июля, понизилась на... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:34+0300

2025-07-29T14:34+0300

2025-07-29T14:34+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 28 июля, понизилась на 0,64 процентного пункта и составила 18,48%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 541,99 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250729/stavka-860066038.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы