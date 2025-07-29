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США и Великобритания обсудили с Ермаком замену Зеленского, заявила СВР
США и Великобритания обсудили с Ермаком замену Зеленского, заявила СВР - 29.07.2025, ПРАЙМ
США и Великобритания обсудили с Ермаком замену Зеленского, заявила СВР
Представители США и Великобритании с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака обсудили возможность замены Владимира Зеленского. Об этом говорится в | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T15:09+0300
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Представители США и Великобритании с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака обсудили возможность замены Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "По поступившей в СВР информации, в одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины А. Ермака, руководителя главного управления разведки украинского министерства обороны К. Буданова* и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне В. Залужного", - сказано в заявлении ведомства."Обсуждались перспективы замены Владимира Зеленского на посту главы киевского режима", - добавили в пресс-бюро.В ведомстве также подчеркнули, что замена Владимира Зеленского на посту главы киевского режима стала ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с Западом, прежде всего с США, и продолжения западной помощи.Ко всему прочему, представители украинской стороны заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты после смены Зеленского.*Признан в России террористом и экстремистом
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общество , россия, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, всу
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Зеленский, ВСУ
США и Великобритания обсудили с Ермаком замену Зеленского, заявила СВР
СВР: представители США и Британии обсудили с Ермаком замену Зеленского
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Представители США и Великобритании с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака обсудили возможность замены Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"По поступившей в СВР информации, в одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины А. Ермака, руководителя главного управления разведки украинского министерства обороны К. Буданова* и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне В. Залужного", - сказано в заявлении ведомства.
"Обсуждались перспективы замены Владимира Зеленского на посту главы киевского режима", - добавили в пресс-бюро.
В ведомстве также подчеркнули, что замена Владимира Зеленского на посту главы киевского режима стала ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с Западом, прежде всего с США, и продолжения западной помощи.
Ко всему прочему, представители украинской стороны заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты после смены Зеленского.
*Признан в России террористом и экстремистом
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