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ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону

ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону - 29.07.2025, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону

ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону, где уроженец Центральной Азии по заданию Киева пытался совершить убийство высокопоставленного военнослужащего... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T09:48+0300

2025-07-29T09:48+0300

2025-07-29T09:49+0300

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону, где уроженец Центральной Азии по заданию Киева пытался совершить убийство высокопоставленного военнослужащего министерства обороны РФ, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, 1982 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в городе Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего министерства обороны РФ", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, находясь за рубежом, фигурант при посредничестве своего знакомого из числа приверженцев международных террористических организаций был завербован сотрудником спецслужб Украины. По заданию куратора прибыл в Ростов-на-Дону, арендовал квартиру и осуществил разведку адреса проживания военнослужащего для последующего совершения его убийства с использованием самодельного взрывного устройства. "В ходе проведения следственных действий у него изъято СВУ массой 400 г в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения", - говорится в релизе. Следственным отделом УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту; о незаконные приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств; а также по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств УК России. "Объект заключен под стражу. Фигурант дает признательные показания", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250717/fsb-859593322.html

ростов-на-дону

центральная азия

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общество , россия, ростов-на-дону, центральная азия, киев, фсб