https://1prime.ru/20250729/terminal-860041996.html

В аэропорту Улан-Удэ реконструируют международный терминал

В аэропорту Улан-Удэ реконструируют международный терминал - 29.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Улан-Удэ реконструируют международный терминал

Губернатор республики Бурятия Алексей Цыденов и генеральный директор компании "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич договорились о развитии инфраструктуры... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T02:45+0300

2025-07-29T02:45+0300

2025-07-29T02:45+0300

бизнес

экономика

россия

бурятия

улан-удэ

новокузнецк

алексей цыденов

новапорт

red wings

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860041996.jpg?1753746343

МАГАДАН, 29 июл - ПРАЙМ. Губернатор республики Бурятия Алексей Цыденов и генеральный директор компании "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич договорились о развитии инфраструктуры аэропорта Улан-Удэ, его международный терминал реконструируют. "В ближайшее время приступим к реконструкции международного терминала, который будет преобразован под международный пункт пропуска. Для Бурятии это новые возможности: больше маршрутов – больше возможностей для бизнеса и туризма; новые инвестиции – "Новапорт" уже готов вкладываться в развитие терминалов и инфраструктуры; перспектива выхода на международные перевозки – новый уровень для региона", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Бурятии Алексей Цыденов. Он добавил, что встретился также с и представителями авиакомпании Red Wings и договорился о расширении географии полетов. "Главная тема – развитие нашего аэропорта и авиасообщения. В этом году пассажиропоток вырастет до более чем 840 тысяч человек, в прошлом году аэропорт 749 тысяч перевез. Открыты новые направления — Барнаул, Омск, Новокузнецк, Екатеринбург. Всего теперь 25 направлений. Эти рейсы востребованы, и мы продолжим расширять географию полётов", - написал Цыденов.

бурятия

улан-удэ

новокузнецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, бурятия, улан-удэ, новокузнецк, алексей цыденов, новапорт, red wings