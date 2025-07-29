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В аэропорту Улан-Удэ реконструируют международный терминал
В аэропорту Улан-Удэ реконструируют международный терминал - 29.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Улан-Удэ реконструируют международный терминал
Губернатор республики Бурятия Алексей Цыденов и генеральный директор компании "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич договорились о развитии инфраструктуры... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T02:45+0300
2025-07-29T02:45+0300
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МАГАДАН, 29 июл - ПРАЙМ. Губернатор республики Бурятия Алексей Цыденов и генеральный директор компании "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич договорились о развитии инфраструктуры аэропорта Улан-Удэ, его международный терминал реконструируют.
"В ближайшее время приступим к реконструкции международного терминала, который будет преобразован под международный пункт пропуска. Для Бурятии это новые возможности: больше маршрутов – больше возможностей для бизнеса и туризма; новые инвестиции – "Новапорт" уже готов вкладываться в развитие терминалов и инфраструктуры; перспектива выхода на международные перевозки – новый уровень для региона", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Бурятии Алексей Цыденов.
Он добавил, что встретился также с и представителями авиакомпании Red Wings и договорился о расширении географии полетов.
"Главная тема – развитие нашего аэропорта и авиасообщения. В этом году пассажиропоток вырастет до более чем 840 тысяч человек, в прошлом году аэропорт 749 тысяч перевез. Открыты новые направления — Барнаул, Омск, Новокузнецк, Екатеринбург. Всего теперь 25 направлений. Эти рейсы востребованы, и мы продолжим расширять географию полётов", - написал Цыденов.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Бурятия, Улан-Удэ, НОВОКУЗНЕЦК, Алексей Цыденов, Новапорт, Red Wings
В аэропорту Улан-Удэ реконструируют международный терминал
В аэропорту Улан-Удэ реконструируют международный терминал
МАГАДАН, 29 июл - ПРАЙМ. Губернатор республики Бурятия Алексей Цыденов и генеральный директор компании "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич договорились о развитии инфраструктуры аэропорта Улан-Удэ, его международный терминал реконструируют.
"В ближайшее время приступим к реконструкции международного терминала, который будет преобразован под международный пункт пропуска. Для Бурятии это новые возможности: больше маршрутов – больше возможностей для бизнеса и туризма; новые инвестиции – "Новапорт" уже готов вкладываться в развитие терминалов и инфраструктуры; перспектива выхода на международные перевозки – новый уровень для региона", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Бурятии Алексей Цыденов.
Он добавил, что встретился также с и представителями авиакомпании Red Wings и договорился о расширении географии полетов.
"Главная тема – развитие нашего аэропорта и авиасообщения. В этом году пассажиропоток вырастет до более чем 840 тысяч человек, в прошлом году аэропорт 749 тысяч перевез. Открыты новые направления — Барнаул, Омск, Новокузнецк, Екатеринбург. Всего теперь 25 направлений. Эти рейсы востребованы, и мы продолжим расширять географию полётов", - написал Цыденов.